檢抗告成功 優良軍醫林中建羈押

林建中去年十一月獲得「優良軍醫」表揚，事隔僅約四個月，他已淪為階下囚。（翻攝自臉書）

2023/03/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕官拜陸軍上校的國軍台中總醫院骨科主任林建中，涉嫌採購醫療器材時收回扣，台中地檢署上月廿一日搜索，在其住處查獲二千三百餘萬元來源不明的現金，其妻也涉嫌隱匿財產，不料檢方聲請羈押林建中，台中地院卻讓他交保，檢方歷經逾一個月抗告成功，法官昨午裁定林建中羈押。

精通關節置換、脊椎手術

林建中是精通骨科、微創人工膝關節、髖關節置換、各種脊椎手術與複雜性外傷的名醫，曾經替九十七歲人瑞置換人工膝關節成功，去年十一月甫獲國防部「優良軍醫」表揚，當時他豪氣萬千地說「在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」不料時隔僅約四個月，竟已淪為階下囚。

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台中地檢署聲押林建中的主要理由，是查扣二千三百萬餘元現金的來源不明，有必要繼續偵查是否另涉其他弊端，且林也有串供等疑慮，須羈押才能讓偵查順利進行；不過，中院認為沒羈押必要，上月廿二日裁定林六十萬交保。檢方另諭令涉嫌藏匿不明財產洗錢的林妻卅萬元交保。

台中地檢署向高等法院台中分院抗告，二審法院認為檢方抗告有理，發回中院重新審理，中院昨午裁定准予羈押，從交保、抗告至重新裁定，共耗時逾一個月，李建中昨午後被押解至台中看守所。

中檢指出，林建中於二○一九至二○二○年間，承辦醫療器材採購時涉嫌收賄，檢方指揮廉政署與警方搜索國軍台中總醫院、林建中住宅與廠商等十七處，在林的住處驚見藏放二千三百餘萬元現金，還有一台點鈔機，涉「財產來源不明罪」，檢方懷疑是貪污所得，深入偵查。

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