北市巡墓員包庇造墓業者 檢廉約談3人

2023/03/23 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕多次爆發弊端的台北市殯葬管理處，再傳基層巡墓員圖利造墓業者，包庇大約五件違規掘骨、回葬的行為而不舉發；台北地檢署昨指揮廉政署兵分六路搜索、約談已於去年退休的陳姓巡墓員，以及邱姓、曾姓兩名造墓業者，依違反貪污治罪條例之圖利罪偵辦，另擴大追查有無收紅包等對價關係或集團性收賄等弊情。

約5件違規掘骨、回葬未舉發

檢廉獲報，二○一八年至二○二二年間，陳姓巡墓員涉嫌圖利兩名造墓業者，包庇大約五件違規掘骨、回葬等行為，案發地點分別在陽明山第一公墓及北市信義區的公墓。

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各縣市政府民政局陸續推行火葬取代土葬，尤其台北市地狹人稠，早年入土的公墓，後人如有撿骨、修墓等計畫，就必須讓出先人的穴位，選擇二次火化晉塔或另購私人墓地下葬，有些民眾想撿骨，卻不想讓出先人穴位，便涉違規私自修墓。

殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰三萬至十五萬元罰鍰。

全案起源於有民眾不滿北市殯葬處取締違規撿骨、修墓的標準不公平，怒向政風單位檢舉，巡墓員涉圖利的劣跡才曝光，廉政署介入調查後，查出大約五件修墓案涉及包庇違規，報請北檢指揮偵辦；此次涉案的邱姓業者先前也曾捲入類似弊案。

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