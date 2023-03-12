官方平台APP有詐 退休婦1600萬飛了

投資理財型的APP琳瑯滿目，詐團引誘民眾下載APP行騙的案件數，目前已高達假投資詐騙案的三分之一，警方提醒民眾即使是使用官方平台下載，也要注意其說明與使用事項是否合理，避免被騙。（記者鹿俊為攝）

2023/03/12 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕即使是使用官方市集平台下載的APP（應用程式），也要小心受騙，莫要輕信！一名六旬退休徐姓婦人去年底加入自稱「股票分析師助理」的投資LINE群組，自稱老師的「蔣明誠」每日在群組內分析股票走勢、政治、國際經濟、比特幣行情，後來推薦徐婦至APP Store官方平台下載「BTMIN GT」APP，並以「陌生個人銀行帳號」供匯款、儲值、投資虛擬貨幣，由於是從官方市集下載的APP，讓徐婦不疑有他，陸續投入高達一千六百萬元，直到銀行行員察覺有異，通報警方到場勸說，才驚覺被騙。

拿到40萬元獲利 上當一路投錢

刑事局表示，徐婦去年底加入該投資LINE群組，群組內的老師推薦下載一個交易所「BTMIN GT」APP，進行虛擬貨幣投資，徐婦認為從官方平台下載的APP不可能是詐團，便聽從指示操作，以對方提供的銀行帳號進行匯款儲值投資。

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徐婦第一次投資四十萬元，沒有獲利，第二次再投三百萬元，成功拿回四十萬元，之後越投資越多，卻一直無法出金。

繳驗證金才能領錢 行員察覺有異

該交易平台今年一月又要求使用者「提供與身分證相符之銀行帳戶」、「繳付帳戶內十％金額，驗證身分後才能出金」，讓已經沒錢的徐婦到處借錢籌措。所幸臨櫃遇到機警銀行行員，察覺有異，通報警方到場，警方苦口婆心向徐婦說明，她才知道受騙，但已被詐走一千六百萬元。

刑事局提醒，雖然官方市集下載的應用程式，有經初步審核才上架，但也可能被利用為詐騙之用，民眾應小心查證，並在下載APP前參考其他使用者的評價，以防落入詐騙圈套；事實上，只要民眾每次投資入金的帳戶都是「陌生的個人銀行帳號」，就極有可能是詐騙集團的人頭帳戶。

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