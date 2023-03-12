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    APP成詐團工具 官方上架非安全保證

    假投資詐騙4大特徵

    假投資詐騙4大特徵

    2023/03/12 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙橫行，運用取信民眾的工具也日新月異，刑事局發現去年下半年起，有詐騙集團製作「APP」應用程式，向Google與Apple（蘋果）的App下載平台申請審查上架並通過，做為詐騙使用，許多民眾因而誤信受騙。警方統計，詐團利用官方或非官方平台，誘騙民眾下載APP行騙的案件數，目前已高達假投資詐騙案的三分之一。

    新手法 高達假投資詐騙案三成

    刑事局表示，這類假投資詐騙手法，多透過臉書、IG（Instagram）、LINE等社交軟體散播投資貼文，以「某投顧老師」為首，標榜「高報酬、高獲利」口號，吸引民眾加入投資群組，實則誘騙被害人下載其設計的APP。其中部分APP，已通過Google或蘋果等官方平台審查認證上架，使得民眾下載使用時不疑有詐。

    警方分析，這類APP分為兩類，一種是「假錢包」，當被害人開始匯款至詐團提供的人頭帳戶進行投資後，詐團會透過修改後端數據，讓被害人在該APP內，看到持續獲利數字，產生誤信賺錢而繼續投入資金。另一種則是「假客服」，被害人點入後，會連接到詐團安排的客服人員，以話術誘騙其投資股票。

    直至被害人欲獲利了結、變現時，詐團再以各種話術推諉，將被害人退出通訊軟體投資群組，封鎖APP帳號，待被害人發現群組無預警關閉，對方人間蒸發再也聯絡不上，始知受騙上當。

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