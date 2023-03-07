公海漁船遭撞沉 我具管轄調查權

我國瑞芳籍漁船 新長發8 8 號漁船 翻覆情形。（基隆 區漁會提供）

2023/03/07 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳籍漁船「新長發八八號」五日被日本發現於釣魚台海域翻覆，船主懷疑漁船剛檢修完畢，且沉入海中狀況嚴重，不排除是遭其他船隻撞沉。海巡署則表示，漁船在公海上翻覆，若真的是被撞沉，我國則具有管轄調查權，可取出船上的VMS等系統進行定位調查，後續交由國家運輸安全調查委員判斷相關肇責。

可取船上VMS系統定位調查

海巡署表示，因為發生事故海域屬於公海，而「新長發八八號」是我國漁船，依照相關法規，其管轄權則以漁船登記國籍為主，若確定該船是遭其他船隻撞沉，我國有調查權。

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若是近海發生事故，第一時間可透過雷達回放系統調閱是否有船隻發生碰撞，進一步釐清相關責任；但雷達回放的範圍有限，若超過掃描範圍，則可靠漁船監控系統VMS(Vessel Monitoring System)進行調查。

漁船上通常都會配有VMS等系統，會定期回報船隻在海域上的位置，可以調閱該漁船的航跡圖，進一步比對哪些船跟發生事故的漁船曾有接觸，若經調查確定是遭他船撞擊翻覆、沉沒，則需看其肇事船隻為哪一國籍，可發函請該國協助調查，或是該船進入我國領域，可強制扣留調查，並向肇事者索賠。

此外，漁船也有GPS定位系統，若能找到，也能對其時序、位置釐清案發時有哪些船隻與「新長發八八號」近距離接觸過。海巡署指出，海上運輸事故認定，將由國家運輸安全調查委員及航港局依權責進行事故調查，署內也會持續進行搜救。

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