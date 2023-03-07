新長發88號翻覆 船主兄︰沉沒過程 無船員求救訊息

船主哥哥杜明坤接受媒體採防時表示，擔心漁船是遭到撞擊才會沉沒。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/07 05:30

若作業疏失漁船頂多側翻

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕我國瑞芳籍漁船「新長發八八號」二月二十七日出港後，本月一日失聯，日本海上保安廳五日發現該船在釣魚台海域翻覆後，隨即派員搜救。我國也派遣連江艦前往搶救，但船上六人失蹤，船艙內發現一具印尼船員遺體。船主的胞兄昨指出，若為作業疏失，漁船頂多側翻，但現只剩船頭露出海面，過程中都沒收到船員求救訊息，研判是遭他船撞擊。

船主的胞兄杜明坤昨上午前往基隆區漁會了解狀況後指出，與六十三歲船長潘國安在一日傍晚最後一次通話時，只有提及船上的漁獲沒有很多，現場浪況平穩，日方直升機則一度在上空盤旋，沒有其他異狀，但因附近海域衛星電話時常訊號不穩，常常出現故障問題，原以為是訊號不佳，才沒有持續連繫，本來想說應該都沒事，沒想到五日就接到漁船已翻覆的通知，目前已尋獲的遺體，經確認為船上印尼籍船員。

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杜明坤更稱，二月一日曾對五十三．七二噸「新長發八八號」進行檢修，船體沒有發現任何異狀；若是因為船員作業上的疏失，漁船頂多是側翻，吃水不會那麼重；但依照日本方面提供的照片，船在海中僅剩船頭浮出海面，代表船艙大量進水非常嚴重，而沉沒的過程中均未接到任何求救訊號，非常奇怪，研判是漁船遇到突發狀況，很有可能遭到他船撞擊，但確切事故發生原因仍有待進一步調查，還是希望海巡署及其他搜救人員能夠多多幫忙，救援目前失聯的潘船長及印尼籍船員。

曾遇過類似船難的資深海巡人員指出，「新長發八八號」屬於延繩釣漁船，主要是在晚間捕撈鎖管，通常都是白天休息留一人開船，其餘人員留在船艙內休息，萬一遇到碰撞，船體破裂會迅速下沈，除了掌舵手，其他人要逃出來的機會很小；且船上的漁網較多且細，若船內人員都在船艙時遭遇撞擊，恐怕逃生不易，若是要潛水搜救，也會比一般救援情況更有難度。

新長發88號沉船位置圖

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