虐打餵毒 病患無藥吐血大小便失禁亡

詐團術語對照表

2022/12/28 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕「茶董」陳樺韋、「傅姊」傅榆藺詐騙集團囚禁凌虐六十一名被當人頭帳戶的被害人，並虐死其中三人。士林檢方昨偵結起訴這起「台版柬埔寨豬仔案」，起訴書中也揭露詐團成員如何對其中三名被害人施虐，手法包括虐打、逼唱歌、餵毒，同時拒絕提供慢性病藥物，最終導致兩男一女身亡，之後還分別於棄屍南投水里、桃園龜山等兩處山區。

黃姓男子今年十月七日起被詐團成員上手銬，並持電擊棒電擊、持棍棒毆打，還被要求唱歌娛樂「控員」，黃男被虐十一天後，疑似無法忍受霸凌，十八日趁「控員」不注意，攀爬房內浴室窗戶，從十一樓墜落至二樓平台身亡，詐團成員再將遺體運到南投水里山區棄屍。

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此外，罹患多重慢性病的黃姓婦人，今年九月廿六日起被拘禁並上手銬、電擊，「控員」還拒絕提供慢行病藥物，經卅二天關押，十月廿七日黃婦腹腔內已有二八○○毫升腹水，又因為壓力大導致胃內出血至少四○○毫升，加上持續吐血又大小便失禁，晚間十時許不幸身亡。

林姓男子則是在今年十月十三日起被拘禁後上手銬、電擊，還用鋁棒等物毆打，加上他患有高血壓、心臟病卻無法及時就醫，被拘禁一週後雙腳小腿皮膚壞死，也有大小便失禁情形，期間還被餵食FM2，導致身心不適，最終於廿八日身亡。

起訴指，詐團成員於十月廿九日凌晨一時許，將黃婦、林男分別塞入太空包，同日上午九時許，再分兩車載運屍體前往桃園市龜山區山坡棄屍。

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