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    台版柬埔寨求職詐騙凌虐案》首腦藍道在逃 二當家把贓款洗成虛幣

    台版柬埔寨求職詐騙凌虐案檢求刑表

    台版柬埔寨求職詐騙凌虐案檢求刑表

    2022/12/28 05:30

    〔記者溫于德、徐聖倫／台北報導〕士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱共同偵辦「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，發現人稱「傅姐」的傅榆藺，在群組中的綽號為「梁朝偉」，是首腦「藍道」（追緝中）主要聯絡對象，在本案中堪稱二當家，為了洗錢，她利用大量人頭戶進行多層次轉帳，或將這些贓款換成虛擬貨幣，規避檢警追查。

    起訴指，首腦「藍道」為避免詐團成員遭追查，透過成立的Telegram「可爾必思」、「米奇不妙屋」群組，提醒共犯到案如何製造斷點、避免手機被查扣、防止虐殺證據曝光。

    此外，「藍道」主要對口是傅榆藺，傅女會率其他被告，透過囚禁被害人屋內的遠端監視器系統掌握「淡水據點」、「中壢據點」，並藉由「米奇不妙屋」、「可爾必思」群組，指揮現場「控員」清點兩個據點的被害人人數以及口頭回報現況。

    傅榆藺同時在詐團中擔任「面試官」、「幕僚長」、「驗車幹部」等角色，負責審核「控員」面試資料，或操縱「控員」凌虐被害人，也會與「藍道」討論犯案過程。她另為了將贓款洗白，會要求「水房」把錢匯進大量沒有問題的人頭帳戶，或直接換成虛擬貨幣，規避檢警追查。

    至於在詐團中地位稍低的「茶董」陳樺韋，檢察官初期認為陳男是詐欺集團幕後金主，指揮下線的關鍵人物，也是向上溯源斷根的重要線索，經追查，陳男確實是管理幹部，主要管理控房業務（指控制被害人），也負責面試「控員」，並發放薪資給同案被告。

    至於兩個據點，則由綽號「迪麗熱巴」的詐團成員柯宗志派人租下，同時指揮次級幹部、綽號「木法沙」的蔡博臣，管理「中壢據點」；據悉，柯男原本開白牌車賺錢，後來轉做詐團，認為兩、三個被害人就開一間商旅套房的成本過高，因而仿效柬埔寨，在台首創「豬仔式囚虐」。

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