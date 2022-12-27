李哥、強哥靈骨塔詐兩億七／主嫌判13年半 百餘共犯也逃不掉

檢方偵辦靈骨塔吸金案時，查扣法拉利千萬超跑等多部跑車。（資料照）

2022/12/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦靈骨塔詐欺案，發現「李哥」、「強哥」集團，設立天瑞等十餘家紙上公司，鎖定退休軍公教人士詐騙，連「之初創投」合夥創辦人詹益鑑的母親也遭詐五○○○萬元，總計起訴一三五名被告。台北地院統計詐騙金額為二．七億多元，認定主嫌李中維犯共同詐欺取財罪、偽造私文書罪，判刑十三年六月，偽造「萬福寺天蓮寶塔」印文廿枚沒收。

天瑞負責人判24年最重

其餘被判刑被告包括，天瑞負責人李晟瑞廿四年、上寶負責人汪秀英十四年三月，另一二七名被告最重被判刑廿二年，最輕緩刑兩年；均可上訴。死亡五人獲判決公訴不受理。

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檢方調查，兩集團的業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊，以投資契約形式包裝後，向被害人誆稱僅要九萬八○○○元或十二萬元，便可低價購買塔位的使用權狀，再以七○萬元至一○○萬元的價格售出，短期內即可快速回收三至十倍以上的高額報酬。

業務員再向被害人佯稱，已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家欲購買塔位，對方有節稅等考量，須一次大批買進才願意交易，並找來假買家取得被害人信任，同時以簽保密協議書方式，迫使被害人不敢張揚，估計被害者達數百人。

至於業務員每出售一個塔位，可抽二萬八○○○元，每月收入約在三○○萬至五○○萬元之間。

北院認為，李男等人交給被害人偽造塔位永久使用權狀，且一般塔位投資者會現場確認靈骨塔位置及方位，才得知是否容易轉賣，本案被害人卻被李男等人所騙，未做確認便購入數量頗鉅的塔位，審酌一三○名被告涉案情節輕重，分別量刑。

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