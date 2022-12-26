燃燒式暖爐放睡帳 形同自殺

造成一家三口一氧化碳中毒的多用取暖爐。（民眾提供）

2022/12/26 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉一處露營區發生曾姓一家三口，在營帳內使用高山瓦斯罐為燃料的取暖爐取暖時，發生一氧化碳中毒意外；愈來愈多國人從事露營活動，冬季的保暖爐則要謹慎使用，露營業者及玩家皆建議，睡帳內以小功率的電暖爐、電毯為宜，煤油、瓦斯、燒柴式暖爐都應避免，以免一氧化碳中毒；若不幸一氧化碳中毒，醫師強調，應先使病人脫離中毒環境，給予百分之百氧氣及支持性療法，昏迷病人更應給予高壓氧治療，但高壓氧設備只有某些醫院具備，必要時儘快轉院救治。

睡帳內取暖 電爐為宜

近幾年來疫情影響，民眾從事戶外活動增加，露營人口也持續成長，但最近寒流來襲，山區入夜至清晨低溫接近零度，保暖措施格外重要。露營用品業者表示，暖爐有燒煤油、瓦斯蓄熱，但有容量限制，一般還是推薦小功率的電暖爐或電毯，乾淨、環保外，安全度也較高，最底層鋪設鋁箔睡墊再加毛毯，電毯放在毛毯上，蓋棉被或使用羽絨睡袋就很暖和。

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露營玩家指出，燃燒式的暖爐絕對不能放入睡帳內，否則形同自殺，如果在帳篷內使用，即使外帳門有打開，內帳紗門有通風，也會因燃燒不完全的狀態下，很容易產生一氧化碳中毒的可能，至於帳篷上方通常都有通風口設計，不管有沒有使用暖爐，都要保持通風口開啟。

露營地點如果沒有電力供應，無法使用電暖爐、電毯，業者建議使用高R值（阻隔熱的傳導，隔絕地面寒氣）的睡墊、充氣睡墊，以及耐寒度高的睡袋，並搭配保暖衣物，也可以增加禦寒效果。

埔里基督教醫院表示，一氧化碳中毒的診斷，主要依賴醫師對疾病的認識，詳細的病史及配合一氧化碳血色素升高的證據，當懷疑有中毒病人時，宜保留病人血液送到能檢測的醫療單位，以提高診斷率，治療方式應先使病人脫離中毒環境，給予百分之百氧氣及支持性療法，昏迷病人更應給予高壓氧治療，但並非每家醫院都有相關設備，必要時應儘快將病人轉診。

曾姓一家三口在黃色帳篷內使用高山瓦斯罐為燃料的取暖爐取暖時一氧化碳中毒，幸由同行友人發現緊急通報送醫急救。（民眾提供）

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