燃燒式暖爐放睡帳 形同自殺
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉一處露營區發生曾姓一家三口，在營帳內使用高山瓦斯罐為燃料的取暖爐取暖時，發生一氧化碳中毒意外；愈來愈多國人從事露營活動，冬季的保暖爐則要謹慎使用，露營業者及玩家皆建議，睡帳內以小功率的電暖爐、電毯為宜，煤油、瓦斯、燒柴式暖爐都應避免，以免一氧化碳中毒；若不幸一氧化碳中毒，醫師強調，應先使病人脫離中毒環境，給予百分之百氧氣及支持性療法，昏迷病人更應給予高壓氧治療，但高壓氧設備只有某些醫院具備，必要時儘快轉院救治。
睡帳內取暖 電爐為宜
近幾年來疫情影響，民眾從事戶外活動增加，露營人口也持續成長，但最近寒流來襲，山區入夜至清晨低溫接近零度，保暖措施格外重要。露營用品業者表示，暖爐有燒煤油、瓦斯蓄熱，但有容量限制，一般還是推薦小功率的電暖爐或電毯，乾淨、環保外，安全度也較高，最底層鋪設鋁箔睡墊再加毛毯，電毯放在毛毯上，蓋棉被或使用羽絨睡袋就很暖和。
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露營玩家指出，燃燒式的暖爐絕對不能放入睡帳內，否則形同自殺，如果在帳篷內使用，即使外帳門有打開，內帳紗門有通風，也會因燃燒不完全的狀態下，很容易產生一氧化碳中毒的可能，至於帳篷上方通常都有通風口設計，不管有沒有使用暖爐，都要保持通風口開啟。
露營地點如果沒有電力供應，無法使用電暖爐、電毯，業者建議使用高R值（阻隔熱的傳導，隔絕地面寒氣）的睡墊、充氣睡墊，以及耐寒度高的睡袋，並搭配保暖衣物，也可以增加禦寒效果。
埔里基督教醫院表示，一氧化碳中毒的診斷，主要依賴醫師對疾病的認識，詳細的病史及配合一氧化碳血色素升高的證據，當懷疑有中毒病人時，宜保留病人血液送到能檢測的醫療單位，以提高診斷率，治療方式應先使病人脫離中毒環境，給予百分之百氧氣及支持性療法，昏迷病人更應給予高壓氧治療，但並非每家醫院都有相關設備，必要時應儘快將病人轉診。