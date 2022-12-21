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    憑1句情資 警花12小時拆怪手起獲槍毒

    警方查扣大批槍械主要零件， 以及黑市價4500萬的大麻磚等 贓證物。 （記者邱俊福攝）

    警方查扣大批槍械主要零件， 以及黑市價4500萬的大麻磚等 贓證物。 （記者邱俊福攝）

    2022/12/21 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕國內首宗怪手夾藏槍、毒走私案，刑事局偵三大隊第三隊單憑一句「有人要從加拿大在怪手夾藏槍毒走私入境」的情資，透過報關進口的怪手資料比對，發現有兩台怪手運抵台中港貨櫃區，立即會同海關人員查驗，先從一個個螺絲慢慢拆解，當大麻、槍枝露出，確認是走私闖關，立即破壞機體起出所有槍毒，前後共花費十二小時。

    檢警接獲怪手夾藏槍毒入境的情資後，因我國怪手大都從中國、日本進口，鮮少來自加拿大，調閱進口怪手相關資料發現，今年四月間，桃園有一家公司曾進口怪手，立即加以監控，不久又查出，彰化縣花壇鄉張炳聰開設的工程公司，正向加拿大進口怪手，前往現場查看，發現該公司沒有招牌，從事怪手工程仲介業務，卻進口怪手，感覺有異。

    本月三日，張嫌報關進口的五．五噸、一．七噸兩台怪手運抵台中港，檢警馬上動手查驗，還出動緝毒犬，先將怪手運到查驗區，再對怪手的電機處螺絲，一個個小心拆解，經四個多小時，取下部分鋼板，終於在怪手內發現三包大麻，另台怪手則在引擎處縫隙發現大麻與槍械，確認走私槍毒後，警方立即透過板手敲打方式，只要發現車架鋼樑處非實心，以及有重新上漆的可疑處，便加以敲打破壞，並一一撬開，將夾藏的大批槍毒全部起出。

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