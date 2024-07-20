微型電動二輪車也不可酒駕！ 男子依公共危險罪送辦

49歲的趙男日前騎乘一輛微型電動二輪車，行經台北市文山區景隆街19巷附近時，遭到警方攔查，警方發現趙男酒測值達0.27MG/L，依法送辦。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/20 14:38

〔記者鄭景議／台北報導〕49歲的趙男日前騎乘一輛微型電動二輪車，行經台北市文山區景隆街19巷附近時，遭到警方攔查，警方發現趙男渾身酒氣，進行酒測下酒測值達0.27MG/L，明顯超過法定標準值，警方除依規定製單舉發、禁止駕駛、車輛移置保管外、全案依公共危險罪將趙男移送法辦。

微型電動二輪車屬於慢車的一種，需年滿14歲才能駕駛，騎乘時需戴安全帽，不可載人或改裝車輛，也不可以酒駕，因是電力為主交通工具，若吐氣酒精濃度檢測超過法定標準值，除了會被依道路交通管理處罰條例第73條製單舉發外，也觸犯刑法第185之3條依公共危險罪。

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文山二分局警方今日表示，當時攔查員警發現趙男的電動二輪車左後照鏡破損才攔停，攔停後發現趙男面有酒容且渾身散發酒氣，實施酒測後發現酒測值達0.27MG/L，全案依公共危險罪將趙男移送法辦。

文山二分局此呼籲，切記勿於酒後騎乘任何動力交通工具，因飲酒會影響駕駛人判斷能力與協調性，進而增加發生事故之風險，若有飲酒應尋求代駕或搭乘大眾交通等方式，避免駕車造成自身危害及其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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