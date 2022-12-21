疑黑幫操控 怪手走私大批槍械 竟無子彈

警方搜索怪手修理廠，自怪手車底、電機處起出槍、 毒，逮捕張炳聰等2嫌送辦。 （記者邱俊福翻攝） 警方查扣大批槍械主要零件， 以及黑市價4500萬的大麻磚等 贓證物。 （記者邱俊福攝）

2022/12/21 05:30

警方研判槍、彈、長槍零件分離走私入境 將嚴密監控

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警破獲首宗以怪手夾藏槍、毒走私案，查獲的大批長短槍械中，包括克拉克、SCCY制式短槍三把，還有三把以色列突擊步槍「TAR-21」的槍管、槍機重要零組件，另一把霰彈槍也是零組件，還有長槍彈匣卅三個、擴充彈匣六個，奇怪的是竟獨缺子彈，警方認為，若非打算以槍、彈分離走私入境，就是不缺子彈，可能以改造子彈代替，而長槍通常都是黑幫才有需求，懷疑是黑幫隱身幕後籌劃購買。

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長槍通常黑幫才有需求 組裝後火力強大

警方調查，目前國內制式黑槍市場，短槍每把卅萬元，長槍每把一百五十萬元，這次查獲的以色列突擊步槍屬長槍，僅有三套槍管、槍機與一個扳機，不過組裝後火力強大，另有一個是霰彈槍的槍管，這些都是槍枝最重要的零組件，研判是其他零件，可輕易從模型槍、模擬槍取得。

過去這些制式槍枝都是黑幫的最愛，一般玩槍民眾，較不會為此冒著風險走私。多年前，知名的「大邱」邱琮舜軍火走私集團，即糾集天道盟、四海幫、飛鷹幫等分子共同集資，於發電機內夾藏十七把短槍、一把霰彈槍與千發子彈走私來台，被北市警方一舉破獲。

此外，查扣大批槍械，彈匣、擴充彈匣高達卅九個，卻未見一顆子彈，警方認為，可能會使用改造子彈，但大批材質很好的長槍彈匣，國外通常購買一個彈匣、配一把長槍，令人懷疑大批長槍零件，是否會於下一批走私入境，將嚴密監控。

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