學甲88槍案》政論節目杜撰案情 南警長方仰寧抗議

針對學甲槍擊案，方仰寧表示，該案無法符合社會的期待，他虛心接受檢討，但對於憑空想像及杜撰政治辦案，他個人表達嚴正抗議。（記者蔡文居攝）

2022/12/17 05:30

聲明絕無政治力介入 、勿亂扣帽子 給警方辦案空間

〔記者蔡文居／台南報導〕台南學甲八十八槍槍擊案，有政論節目指台南市警局受政治力影響，不敢積極深入辦案，外界亦有影射；台南市警局長方仰寧昨天回應，表示偵辦該案未能符合社會期待，他虛心檢討，但對於憑空想像或杜撰政治辦案，他要表達嚴正聲明和抗議。

請繼續往下閱讀...

方仰寧昨天赴台南市議會專案報告學甲槍擊案，他表示，他以個人職務和人格保證，從十一月十日案發以來，市警局從未受到中央或地方上級長官對偵辦案件的任何指示或要求，絕無政治力介入或影響辦案。

方仰寧說，槍手孔祥志的動機為何，因孔尚未到案，難以冒然下定論，警方秉持證據到哪裡、就辦到哪裡的原則，但因孔嫌逃往海外，本案未能符合社會期待，他虛心檢討，但對於憑空想像及杜撰政治辦案，他要表達嚴正聲明和抗議。

方呼籲，外界不要懷疑警方對於維護台南市治安的信念和決心，沒有證據就亂扣警察帽子，他深感遺憾，請大家支持警方；這一個多月來，檢警專案小組盡心盡力，依法行事，認真辦案，沒有人能介入或影響，他希望少一分莫須有的指控，給警方多一點辦案空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法