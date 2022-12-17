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    學甲88槍案逮紅龜麻吉》紅龜想插兄弟股被酸 上演濫射案掀光電黑底

    學甲槍擊案嫌犯角色分工

    學甲槍擊案嫌犯角色分工

    2022/12/17 05:30

    〔本報記者／台南報導〕檢警偵辦台南市學甲槍擊案，前天逮捕涉嫌提供犯案衝鋒槍的楊展華等人到案。台南市學甲槍擊案發生後，地方上就傳出和光電利益脫不了關係，但因涉案相關人士多未到案，檢警不方便多說，直至近日陸續有指揮和行動層級的嫌犯落網，檢警勾串犯案動機，研判全案確實可能是光電利益糾紛所引發。

    據了解，全案的核心犯罪人士「紅龜」洪政軍數年前為了自立門戶，涉嫌狠砍仇家雙掌，在地方江湖上闖出名號，但也因案遭通緝，開始向一名有份量的地方人士靠攏，在對方照顧下，得以繼續在地方上活動。

    地方盛傳，後來紅龜為了鞏固和發展勢力，認為必須擁有豐沛「金援」，並自覺與該名在地方政壇及警界關係都不錯的地方人士關係親近，期望透過對方找上光電業者，讓他也能賺些錢；未料地方人士給他碰軟釘子，告訴紅龜要插「兄弟股」，應該自己去跟業者說。

    而該名光電業者的黑、白道關係佳，輩分也比紅龜高得多，未予理會。紅龜找之前跟過的「郊區角頭」老大出來協調，沒想到業者也沒有給這名老大面子，還酸「紅龜」只是個通緝犯。

    先前那位地方人士得知紅龜「搬出老大」向業者施壓，認為紅龜太超過，也與紅龜切割；紅龜認為地方人士和光電業者等人都不把他放在眼裡，亟思報復。不久「郊區角頭」過世，已經沒有人拉得動紅龜，他找來情同兄弟的楊展華策劃，楊是一名「市區角頭」老大的親戚，得知紅龜情況後後，決定跨刀協助。

    楊展華找來「市區角頭」旗下、綽號「阿士」的郭建彰加入，並提供槍枝給紅龜的小弟「孔仔」孔祥志，上演一場濫射事件，認為可藉此掀開地方光電得利者的黑底，達到報復目的。

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