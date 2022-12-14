地板鑿洞偷排6噸電鍍毒水／污染新竹飲用水 三德負責人起訴

三德精密科技公司陳姓負責人（上圖中）排放未 經處理的電鍍廢水，污染溪水，嚴重影響飲用水水 質。 （新竹地檢署提供）

2022/12/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣三德精密科技公司陳姓負責人為節省成本，偷偷鑿穿地板孔洞，涉嫌將廠區六噸未經處理的有害重金屬電鍍廢液從地板孔洞逕自排入排水溝，嚴重影響飲用水取水口的水質；另三德廠內管線老舊破裂，導致廢水外洩約二百公升，污染河川。新竹地檢署偵結，將三德公司及陳男依違反水污染防治法、廢棄物清理法及刑法起訴，最重可處一千五百萬元罰金，以及面臨五年有期徒刑。

最重罰1500萬 判刑5年

新竹地檢署指出，三德公司從事各種金屬素材如金、銀、鋁、鎳、銅等電鍍，製程會加鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，所產生的藥液廢水均含有對人體有危害的重金屬，需將該廢水蒐集後，依序經許可的廢水處理流程，加藥處理至可排放標準，始得排放。

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檢方表示，位於新竹縣竹北市的三德公司，廠區鍍鉻槽體存有六噸（含有鉻酸十二％）長期未處理的鍍鉻廢液、高濃度重金屬鉻及磷酸鋁等廢液，六十歲陳男為圖節省廢水處理成本，今年一至三月中，竟以車輛將上述廢液載運到竹市光復路的民宅舊廠址，利用事先在屋內鑿穿地板的孔洞，將廢液逕自排入排水溝，污染柯子湖溪，並嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口的水質。

影響湳雅淨水廠飲用水

此外，檢方調查，三德公司電鍍製程的除膜槽蒸氣管，自裝設時起均未定期維護，安全管理有明顯疏失。今年三月十一日，因管線老舊破裂而使除膜槽內的藥液廢水（鉻酸六％、磷酸七％）外洩約二百公升，經排水溝溢流至鳳山溪造成污染。

檢方表示，今年三月間，透過檢、警、環聯繫平台獲知電鍍廢水污染水域情事，立即分案偵辦追查污染來源，今年七月間搜索扣得等相關證物。

檢方指出，陳男經營電鍍業多年，明知製程所產生的電鍍廢水濃度超過「總鉻」、「六價鉻」的管制標準，均屬有害健康物質，竟為圖謀利益、節省成本，逕將廢水任意排放污染河川及危害飲用水源，顯置環境生態及國人健康於不顧，並使國家另需耗費鉅大成本回復受污染河川。

陳男事後配合改善廢水處理設施，目前仍為試車階段，後續尚待環保部門追蹤與稽查。

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