電鍍廢水「鉻酸」 恐致腫瘤、畸胎、損生育力

三德公司涉嫌將舊 廠鑿洞，偷排六噸 未處理重金屬廢水 至排水溝。 （新竹 地檢署提供）

2022/12/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹傳出無良三德公司排放未經處理的電鍍廢水、廢液，廢液含鉻酸、磷酸等有害物質，對河川造成嚴重污染；新竹地檢署表示，「鉻酸」為環保署公告毒性化學物質，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用。

新竹縣政府環保局表示，電鍍工廠排出的廢水和廢液，如鍍件漂洗水、廢槽液、設備冷卻水和沖洗地面水等，水質成份因製程而異，可能含有鉻、鎳、鎘、氰、酸、鹼等重金屬。電鍍廢水中的金屬離子，有的以簡單的陽離子形態存在，有的以酸根陰離子形式存在，或是更複雜的形式存在。一種廢水中常含有一種以上的有害成分，且常含有機添加劑。

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電鍍廢水和廢液對人體健康危害大，像是六價鉻可引起肺癌、貧血、腸胃道疾病等，而且會在骨、脾和肝等內臟內蓄積。因此，電鍍廢水必須嚴格控制，妥善處理後始得排放。

新竹地檢署表示，三德公司及陳姓負責人所涉罪責包括，違反刑法第一九○條之一事業場所負責人放流有害健康物質致污染水體，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千萬元以下罰金；違反水污染防治法第卅六條第三項之事業負責人將事業所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記之放流口，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以上五百萬元以下罰金；以及違反廢棄物清理法第四十六條第二款事業負責人非法處理事業廢棄物致生污染，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金等。

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