醋勁+毒癮 6年前掃射至善天下16槍

竹聯幫分子劉智華，疑感情生變2016年曾到「至善天下」開槍。（資料照）

2022/12/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫萬堂副堂主劉智華，六年前曾因感情生變，憤而持德國制式MP5K衝鋒槍到故宮博物院前廣場，朝著女友居住的「至善天下」社區，瘋狂對空掃射十六槍，因而被捕入獄，一年多前剛出獄，此次又因感情問題憤而開槍，並因個人衝動的個性，跟警方直接爆發駁火，頭部中彈生命垂危。

開槍跟警方對轟的劉智華，在友人眼中，作風非常強硬，尤其因染有毒癮，倘若毒癮發作，遇事更是衝動，常常暴衝。二○一六年十月劉因感情問題，情緒激動駕車前往女友居住的社區，企圖駕車闖入社區，遭到社區警衛攔阻。

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劉被攔後，站在社區外和女友通電話十多分鐘，大吼「我絕對不接受妳的道歉！」再持德國制式MP5K衝鋒槍，對空瘋狂掃射十六槍，警方循線逮捕劉，起出衝鋒槍和三百七十八發子彈，法院判刑五年十月定讞入獄，去年六月劉獲假釋出獄。

據悉，竹聯幫萬堂活動地點以桃園地區為主，過去以圍事、地下錢莊、暴力討債為主要財源，萬堂吳姓成員多年前曾因吸收少年成立行動組，平日逞凶鬥狠、暴力逼討債務，轄區警方將他提報為治平對象掃蕩過。

近年萬堂成員行事趨於低調，以開設當鋪、放款、工程等為主要經濟來源，鮮少登上社會版面，這次剛出獄的劉智華因感情問題，爆發警匪駁火，再次引起治安機關的高度關注。

劉智華2016年因感情生變，開槍洩憤遭逮。（資料照）

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