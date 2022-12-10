還原現場 對方開第一槍 分隊長蹲下逃一劫

警匪烘爐地駁火，嫌犯中彈命危。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警方查緝槍擊案，昨凌晨跟嫌犯竹聯幫萬堂副堂主劉智華持槍對開，雙方爆發駁火，槍戰爆發的瞬間，松山警分局偵查隊分隊長楊家宇與槍手距離最近，他當時站在劉的車外左前A柱旁，目睹坐在駕駛座的劉嫌正舉起手槍要轟他，他趕緊蹲下、跳向引擎蓋前面躲避，本能反應讓他閃過子彈逃過一劫，事後回想仍心有餘悸。

與槍手距離最近 楊家宇心有餘悸

松山分局獲報葉男在南京東路遭槍擊案後，從劉嫌駕駛的汽車車牌一路追蹤，發現往中和烘爐地方向行駛，楊家宇立即率三名偵查隊員共乘一輛車趕赴查看，驚見劉嫌駕駛的汽車，停放在烘爐地福德宮停車場前的最後一個停車位置，警方悄悄停車並在附近觀察，發現劉的車沒熄火，車內有一名男子，目標明確，立即通報請求支援。

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不到十分鐘，台北市刑警大隊四名幹員、特勤中隊三名隊員，分乘兩輛車趕抵，劉嫌當時可能見到兩輛不明汽車靠近，心生疑慮，打算要倒車逃逸。專案人員見狀，馬上連聲大喊「警察！不要動！」全部衝上前欲一舉逮人。

當楊家宇側身來到劉嫌汽車駕駛座的左前Ａ柱前時，看到駕駛座的劉男右手持槍盪出車窗外、正欲對他開槍，楊馬上反射動作蹲下閃避，劉連續朝外射擊兩發，楊家宇蹲在引擎蓋前躲過這兩槍，專案其他成員隨即往劉的方向開槍回擊，瞬間槍聲大作。

首次參與槍戰 感謝隊友火力支援

專案小組人員以優勢火力回擊十二槍後，見劉嫌已沒有動靜，才小心翼翼地趨前查看，只見劉嫌中彈癱軟在駕駛座上、面部朝上，警方趕緊將他拉至地面，送醫搶救。

昨天是楊家宇的警職生涯第一次參與槍戰，事後回想過程，他說幸好第一時間趕緊蹲在引擎蓋前，避過對方的瞄準，眾多隊友適當支援火力回擊，並將歹徒射傷，否則員警傷亡仍難料。

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