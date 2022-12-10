暗夜駁火 竹聯副堂主拒捕濫射 警連轟12槍命危

警方與竹聯副堂主在烘爐地駁火，警分隊長險些中彈。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕四十九歲的竹聯幫萬堂副堂主劉智華，不滿從事保險業的葉姓男子私下和他女友聯繫，醋勁大發下，劉嫌前天約葉男在台北市南京東路一處民宅談判，並致電張姓小弟攜帶三把制式手槍到場，劉嫌隨即對葉腿部開一槍教訓；北市警松山分局據報追捕，昨凌晨一路追緝到新北市中和區知名景點「烘爐地」南山福德宮立體停車場前，劉嫌見狀朝警方射擊兩槍，警方馬上還以顏色，以十二槍火力回擊，劉嫌當場頭部、腿部中彈，送醫搶救命危，並在劉嫌車內查獲制式手槍一把、子彈十一顆，顯示歹徒火力強大，幸警方無人員受傷。

黃明昭：國人支持警強勢執法

警政署長黃明昭昨特地到松山分局，頒發專案小組獎勵金並表揚，肯定現場警方大膽正確用槍。他表示，員警強勢執法、大膽用槍打擊不法分子，即時遏止危害，國人皆會予以支持與肯定，警方也會持續全力維護社會秩序與安全。

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在北市槍擊男子 躲到中和烘爐地

警方調查，劉智華平時染有吸毒惡習，前天下午發現鄭姓女友跟葉男相約碰面，並簽約保險合約，感覺兩人關係曖昧，非常不滿，當晚便跟葉男相約，赴北市南京東路葉男友人的住處談判，當時劉嫌氣憤難消，打電話給四十九歲張姓小弟帶著三把槍枝前來，一言不合下，劉嫌持槍對葉男右小腿開一槍。

轄區松山警方獲報指該處有人遭限制自由，派員趕赴了解，在屋內廁所發現右小腿中彈的葉男，但劉、張兩人已趁亂分頭逃逸，警方先將葉男送醫救治，無生命危險。

嫌犯持3把制式手槍 火力強大

警方漏夜追緝，昨凌晨發現劉嫌駕車停在烘爐地南山福德宮立體停車場內，馬上呼叫支援，待特勤與大批警力趕抵，立即上前緝捕。劉嫌連開兩槍拒捕，專案小組成員立即還擊十二槍，劉嫌頭、腿中彈傷重，送醫院急救，並在其車內起出制式手槍一把、子彈十一顆、彈殼兩個。

警方通知張姓小弟到案，帶他返回葉男的友人住處，在冰箱與沙發底下，起獲張嫌帶來、槍擊後隨手藏放在現場的制式手槍兩把、彈匣一個和子彈一顆。

警詢時，張嫌雖表達三把制式槍枝都是劉嫌所有，自己僅是聽命拿到現場，但警方認為供詞避重就輕，不排除是該堂口的行動軍火庫，正擴大追查槍枝來源。

警方查扣三把槍械與子彈。（記者邱俊福翻攝）

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