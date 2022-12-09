國道警誘少年嘿咻 至少22人受害／數十人被拍攝猥褻影像 檢方追加起訴

國道警察局第九大隊鄭姓警務員，涉嫌透過網路交友，在台北市公廁性侵少年。（示意圖）

2022/12/09 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前國道警察局第九大隊鄭姓警務員，從網路結識邀約少年碰面，利用他們涉世未深的機會，連哄帶騙發生性關係，還錄下猥褻影像，今年十一月才被依九件加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，台北地檢署從他收藏的猥褻影像中，再辨識出十三名受害少年身分，昨另將他追加起訴，兩波起訴已查出廿二名少年受害。此案曝光後，國道警察局緊急召開考績委員會，將鄭男記兩大過免職。

網路結識邀約 年紀最小才13歲

檢警調查，鄭男九月初涉嫌透過網路交友，誘拐一名十五歲少年到台北市中正區某電子商場的公廁性侵；檢警根據被害少年家屬指述，循線拘提鄭男到案，他雖承認與少年發生性關係，但否認性侵，強調是合意性交。

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檢警調查，受害的廿二名少年中，年紀最小的才十三歲，不少人是出於對性的好奇心，答應鄭男約會請求後，在涉世未深的情況下，半推半就地與鄭男發生性關係，直到十五歲受害少年家屬察覺異狀報案，檢警前往鄭男住處搜索，從其私人電腦內發現數十名少年遭拍攝猥褻影像，全案這才曝光。

案發後被記兩大過免職

今年九月十二日，鄭男被拘提到案後承認與少年發生性關係，但否認性侵。不過，檢警在其電腦內發現有多名穿國中校服的少男猥褻影像，第一波辨識出其中九名受害少年身分，依九件加重強制性交等罪起訴後，第二波再查出十三名受害少年身分，案發後鄭男被羈押迄今，昨被追加起訴後，將由台北地院併案審理。

國道第5大隊連坐記過12次

鄭姓警務員在案發後已被記兩大過免職，而鄭姓警務員（兩線兩星）被查獲時，剛從國道第五大隊（高雄地區）升任第八序列警務員，因任職未滿三個月，警政署核定不予追究第九大隊主官連帶責任，但對於第五大隊連坐部分則從嚴處置，包括鄭員任職交通組的直屬主管，交通組長及鄭員擔任分隊長後的直屬主管，大隊長、副大隊長、督察組長、駐區督察等警官，祭出記過一次、兩次不等處分，共連坐記過十二次。

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