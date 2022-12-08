生雞腿埋天公爐 嫌犯落網稱還願

呂姓男子插完生雞腿後，到車站買票回台中。（警方提供）

2022/12/08 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南「西羅殿」的天公爐日前遭人埋了一隻生雞腿，警方展開偵查，為這隻雞腿調閱上百支監視器，查出呂姓男子從台中搭火車到台南犯案，供稱在天公爐埋雞腿是為了「還願」，又以個人隱私為由拒絕說明，訊後警方依刑法二四六條侮辱寺廟相關條文函送檢方偵辦。

依侮辱寺廟相關條文函送

卅多歲的呂男是台中人，約一年前出現怪異行為，常去自家附近的廟宇修行，每次修行回來，滿嘴神佛說詞引起旁人側目，呂男的家屬雖然不放心，但呂男也沒有做出自傷、傷人的行為，因此家屬也沒有阻止。

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呂男上月廿七日凌晨搭火車到台南後前往西羅殿，在天公爐埋了生雞腿，天亮後再搭火車離開。

西羅殿天公爐被埋一隻生雞腿的消息曝光後，民俗專家研判是下降頭、破壞神威，並認為嫌犯用米酒是催化法術，警方也擔心有人模仿，以刑法二四六條侮辱寺廟相關條文偵辦，調閱了上百支監視器，還到台中找呂男，發現他的精神狀況有異，但家屬表示呂男沒有身心障礙手冊，不過有相關就醫紀錄。

呂男被問到為什麼要埋生雞腿？他自稱是為了還願，警方追問呂男到底許了什麼願？他說願望是個人隱私，不便回答。

未來在法庭上，呂男對埋生雞腿到底有沒有侮辱之嫌？檢察官、法官是會認定民俗專家的鬼神說，還是取信呂男的主觀是為了還願，要交給院檢判斷。

台南西羅殿上月底被人在香爐中插入生雞腿。 （資料照，西羅殿提供）

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