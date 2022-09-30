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    自由日日shoot》藍營：十多年前的事 不會影響選民

    李朝卿的妻舅簡瑞祺（左）也涉貪入獄中。（資料照）

    李朝卿的妻舅簡瑞祺（左）也涉貪入獄中。（資料照）

    2022/09/30 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕原國民黨籍的前南投縣長李朝卿貪污案，台中高分院昨更二審，再判他八十一案有罪，刑期總計逾四百年。十一月廿六日就要選舉南投縣長，國民黨陣營認為「不會有影響」，因為那是十多年前的事，很多人記憶也模糊，選民只會考慮現在的參選人誰比較好，不會受前任縣長做了什麼而影響。

    民進黨南投縣重要操盤人士認為，李朝卿刑期總計逾四百年讓人咋舌，這對十一月廿六日要投票的南投縣長選舉一定會造成衝擊。因為李朝卿嚴重貪污，不管是住在南投縣的縣民，或是旅居外縣市的縣民，都會覺得傷心又丟臉。

    綠營：藍執政16年 南投都沒進步

    綠營重要人士指出，南投縣從李朝卿開始，到今年底要卸任的林明溱都是國民黨籍，十六年多來都是藍營執政，南投縣不只無法像屏東人喊出「我屏東我驕傲」，而且還一點都沒有進步，民進黨推出的是正派會做事的人選，此刻會激起南投縣民「換黨做做看」、「換人做做看」的想法，希望能由優秀人才來帶領南投縣，能早日也大聲地喊出「我南投我驕傲」。

    國民黨南投縣黨部主委林儒彬則認為，李朝卿更二審的判決，對縣長選情不會有影響，因為李是二○○五年當選南投縣長，二○○九年連任成功，二○一二年十一月底因貪污案被停職，卸下縣長一職已快十年，距離現在有很長的一段時間，有些縣民印象已模糊，不太會跟現在連結在一起。雖然民進黨一定大做文章，但不會改變選民的想法。

    林儒彬也說，今年代表國民黨參選的是許淑華，她有完整歷練，在地方扎根深，大家不會把她和李朝卿聯想在一起。

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