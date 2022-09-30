自由日日shoot》吃銅吃鐵李朝卿 再因81案判刑450年

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2022/09/30 05:30

連辦運動會買紀念品都要貪

〔記者張瑞楨、陳鳳麗／綜合報導〕原國民黨籍的前南投縣長李朝卿及其妻舅簡瑞祺（皆已入獄）等人，被控在任內利用颱風修復或重建工程收回扣，不論大小工程都要拿一成回扣，連辦運動會買紀念品都要貪，共涉入一百一十一件貪污案，收取一二七四萬元回扣，攸關人命的災修工程索回扣影響工程品質，讓縣民罵聲連連，李涉貪一百一十一罪還有九十四罪未確定，台中高分院更二審昨判決，除四件無罪，另九十件合併為八十一件，各判刑五年六月至六年六月，刑期總計四百五十年又四個月。

111案 17案先前已判16年半

台中高分院表示，此案全部判決確定後，由執行檢察官向法院聲請定合併應執行刑，因此，不在這次判決中定出「應執行刑」。

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李朝卿共涉一百一十一罪，十七案已判決確定，合併執行十六年六月，其餘九十四件被最高法院發回。

災區工程也索回扣 還親自取

李朝卿收回扣的工程，很多是災修工程，採限制性招標，指定給固定人士承做，其中二○○九年莫拉克颱風後，李在修復信義鄉神木村聯外道路的工程中，從工程總經費九四六○萬元，索取一成回扣九四六萬元，當時李還親自去拿回扣款，包商把九四六萬元現金裝在葡萄紙箱內，放進李的座車帶走。

除了較大的神木村聯外道路工程外，大小工程李都要貪，即使三、五十萬元的小型工程，也要一成回扣，讓縣民搖頭罵聲連連。

更二審判決書指出，李朝卿被控於擔任南投縣長時，利用經辦南投縣政府發包的「凡那比C1-011水里鄉投58線2K+500（文麓橋）道路災修復建工程監造測試工作」等工程機會，與妻舅簡瑞祺等人收回扣貪污，連「一○一年全民運動會場地佈置及獎品紀念品」都要收回扣，共收回扣八十八次，金額達五百卅萬餘元（更二審審理範圍）。

李朝卿在更二審全盤否認收回扣，辯稱被誣陷，但黃姓等證人（同案被告），及交回扣的廠商指證歷歷，足可認定李朝卿等人收回扣貪污，但因一審判決至今已逾八年，應依「刑事妥速審判法」減刑。

法官：敗壞官箴 莫此為甚

合議庭審判長法官陳宏卿、陪席法官林美玲、受命法官楊文廣，痛批李朝卿濫用職權，與妻舅簡瑞祺等人收回扣、謀取私利，有愧職守、背棄縣民期待，「視法律為無物，敗壞官箴，莫此為甚」。

合議庭強調，南投縣山區每逢風雨之災，道路橋樑柔腸寸斷，人民生命、財產受重大損害，李卻不思加強建設，利用工程發包索取回扣，戕害災修工程品質甚鉅，犯行達九十次（部分犯行為「想像競合犯」，以一罪論罪，共八十一罪），犯後亦無悔意，依貪污治罪條例的共同經辦公用工程收取回扣等罪名，各判五年六月至六年六月，本案可上訴。

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