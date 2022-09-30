自由日日shoot》72歲李朝卿到底要關多久？

前南投縣長李朝卿目前入獄中。（資料照）

2022/09/30 05:30

法界估合併執行刑最高26年

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年七十二歲的前南投縣長李朝卿，涉嫌觸犯的一百一十一件貪污案，已有十七件判刑確定，合併執行十六年六月；至於台中高分院更二審，昨天就他另犯的九十件貪污（四件無罪，其餘合併八十一件），共判處四百五十年又四個月的宣告刑，李朝卿到底要坐牢多久？律師徐承蔭估算，最終的執行刑可能落在廿年至廿六年之間（含昨天判處的四百五十年四月的宣告刑）。

李朝卿已判決確定的十七件貪污案，其中一件判十四年，其他十六件各判十二年，宣告刑合計二百零六年，但台中高分院去年八月裁定的合併應執行刑僅十六年六月，徐承蔭指出，刑法五十一條規定，「數罪併罰」的應執行刑，「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾三十年」。

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徐承蔭舉昨天的判決為例說，李朝卿被判最重的刑是六年六月，八十一罪合計四百五十年四月，法官定應執行刑的刑期，介於六年六月至四百五十年又四個月之間，但上述法條又有「不得逾三十年」規定，因此，他認為可能最後的合併執行刑在廿年至廿六年之間。

至於八十一罪在未來定執行刑之後，是否能與之前的十七罪、十六年六月，再度合併定執行刑？徐承蔭說，因為刑法第五十條規定，只要是裁判確定前犯數罪的情形，原則上是併合處罰。因此，前面確定的執行刑，與後面再定的執行刑，依法也可再合併定執行刑。

有人質疑 合併執行像犯罪越多越划算

他指出，上述的執行刑規定與計算，如同百貨公司跳樓大拍賣，買得越多越划算，被告卻是犯罪越多折扣越划算！這樣對刑法的公平性與立法政策，不是沒有檢討的空間。

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