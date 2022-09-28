松聯大老吳來居經營園藝 竟種大麻 收成前破獲

軍營旁種千坪大麻，幕後黑手為松聯幫大老吳來居。（資料照）

2022/09/28 05:30

〔記者許倬勛、周敏鴻、邱俊福／綜合報導〕綽號「荔枝」的松聯幫大老吳來居，和他的柯姓小弟在陸軍航空第六○一旅旁的農場，栽種四千兩百多株大麻，吳嫌及柯嫌雖宣稱已鮮少在幫內活動，檢警仍將進一步調查釐清。

警方調查，吳來居有多項暴力討債、毒品及傷害前科，近年退居幕後著迷花卉，甚至將興趣發展成事業，在台北市大同區開設漢揚興業股份有限公司，進出口花卉、經營園藝生意，在北市紅白帖場經營得有聲有色。

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向上游集團取種子分株繁殖

辦案人員說，吳來居深知大麻頗受年輕男女喜愛、有賺頭，便自學大麻栽種手法，向上游集團取得大麻種子並學習「分株」法，將有根、莖、葉或芽、根的個體，從母株叢中分出繁殖，是無性繁殖中，最容易成功的繁殖方法。

去年一批大麻幾乎泡湯

吳嫌去年四月，便在六○一旅軍營旁農地嘗試栽種，並利用園藝公司栽種花草樹木掩護，找來柯姓小弟、六名逃逸移工協助栽種，但一夥人因不熟悉栽種方法，去年一批大麻幾乎泡湯。這次捲土重來，終於培植成功，但正準備收成時，就被檢、警及時破獲，其種植的四千兩百株大麻，已有三分之二已成熟。

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