史上最大宗／囂張黑幫軍營旁種千坪大麻 4200株 價逾10億

松聯幫大老吳來居在龍潭陸軍航空第六○一旅旁農 地栽種大麻被查獲。 （記者許倬勛攝、資料照）

2022/09/28 05:30

〔記者許倬勛、周敏鴻、邱俊福／綜合報導〕有販毒集團在桃園龍潭陸軍航空第六○一旅旁，大膽將千餘坪的農地闢成大麻農場，檢警獲報追查，查獲四千兩百多株大麻，黑市價粗估十餘億元，是國內緝毒史上查獲最大宗的大麻種植案，且追出幕後黑手為六十七歲的松聯幫大老「荔枝」吳來居。

幕後黑手為松聯幫大老吳來居

檢警調查，吳男去年開始在陸軍航空第六○一旅旁，租用千坪農地，籌畫闢成大麻農場，當地周圍僅有零星農戶，吳男為掩人耳目，在大麻田外種植樹木及蔬果、稻米等作物，使一般人路過時無從發覺，後方就是一大片大麻園。吳男的卅七歲柯姓小弟，負責在農場接水電、搬土等管理工作，並聘僱六名印尼逃逸的女移工從事日常澆水。柯、吳兩人甚至以農友自居，與當地鄰里相處融洽。

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警方出動空拍機在外圍偵蒐取證

檢警日前接獲線報展開蒐證，因地處偏僻且範圍遼闊，警方出動空拍機在外圍偵蒐取證，確認是大麻園後，調集霹靂幹員進行拂曉攻堅，當場在農舍內逮捕吳、柯二男及六名女逃逸移工。吳、柯對於栽種大麻坦承不諱，但供稱多還未製成成品、尚未流出市面。

吳、柯及6移工羈押禁見

檢警說，吳來居去年栽種失敗之後，今年五月另起爐灶重新培育，利用大麻在戶外生長速度快的特性，大量繁殖，才能在短短約四個月的時間，將大麻株的數量增加到四千兩百株，其中三分之二已成熟，雖因戶外溫度難以控制，品質參差不齊，但吳男栽種的大麻數量龐大，利用乾燥機等機器製出成品就能販售，估計若流入市面可賺取超過十億元的黑心錢。

檢警透露，吳男種植大麻過程中，也建立下游的銷售網，檢警除已掌握上游集團成員，也正追查下游銷售通路的成員。由於毒品數量太大，吳、柯及六名移工經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

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