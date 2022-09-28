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    幫派種大麻賺黑心錢 自設工廠煉毒

    小檔案／種大麻可判無期 檢舉有獎金

    小檔案／種大麻可判無期 檢舉有獎金

    2022/09/28 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警在桃園查獲堪稱國內最大宗的大麻種植案，並查出是由幫派人士主持運作。警方指出，黑幫近年來為賺取販毒黑心錢，從以前買毒轉賣，到近年自製毒品、自種大麻販售，檢警也曾查獲本省掛與外省掛聯手，找來製毒師設置愷他命製毒工廠，甚至不乏新生代黑道分子，自學紅燐製毒法煉毒，但均被及時查獲瓦解。

    據了解，黑幫為擴大勢力範圍，近年不斷增加最容易牟利的毒品買賣，尤其針對年輕毒蟲偏愛的新興毒品、大麻等，從原本尋找貨源、走私毒品進行分裝，發展到自行開設製毒工廠，現在連原本仰賴走私的大麻，也透過管道取得種子，開始在台自產自銷，甚至銷往泰國、東南亞，賺取暴利藉以擴張勢力。

    警方透露，新興毒品咖啡包、一粒眠、毒梅片，以低成本的化工原料合成加工製成，黑市價格水漲船高，吸引跨黑幫合作，檢警去年就在新竹縣查獲隱身林中的鐵皮屋K他命製毒廠，查出天道盟正義會徐姓男子，串連竹聯幫分子，由竹聯幫承租工廠，進口大量化工原料，再找來王姓製毒師製毒，並在桃園查獲以販毒所得添購的烏茲衝鋒槍、手槍及大批子彈的地下軍火庫。

    警方說，黑幫自製新興的化工毒品，銷路除了供應「內需」，甚至可與國外產地交換毒品，交易換取高價的海洛因、嗎啡，再稀釋分裝售出，毒害青少年與國人健康，檢警正極力切斷毒品金流，以降低毒害。

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