盜潤泰千金PRADA包／保全猝逝 遺產管理人和公司判賠30萬

潤泰集團總千金尹崇恩。（翻攝尹崇恩臉書）

2022/09/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑的千金尹崇恩，去年二月遺失裝有大筆現金的PRADA肩包，許姓保全後來被查出是竊賊，卻在台北地院刑庭審理時過世，獲判公訴不受理。尹女另對許男遺產管理人求償肩包內百萬現金等遺失物共一六一萬多元，北院民庭依證人證詞，僅認定她失竊廿七萬元，加上手機、肩包等遺失物，昨判遺產管理人與保全公司應連帶賠償卅萬多元。

去年二月九日下午，尹女將肩包放在家門口鞋櫃上不翼而飛，數日後被清潔隊在垃圾堆裡尋獲，經她報警，警方勘驗監視器查出許姓保全涉案。

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許男在法院審理時死亡，尹女事後對許男遺產管理人求償失竊現金一二○萬元、手機、肩包、精神慰撫金等共一六一萬多元，也要保全公司負起連帶賠償責任。

北院民庭認為，尹女主張肩包內裝有一二○萬元的裝潢費、刻印尾款，是準備支付給裝潢廠商、刻印業者，北院民庭經傳喚裝潢廠商作證，得知尹女未曾告知廠商已經提款或準備付錢，認為並無證據顯示肩包內有裝潢費。

但刻印業者證稱，尹女曾告知已領妥刻印尾款廿七萬元，準備到店內支付現金，且兩人約定以現金方式支付款項，故認定肩包內廿七萬元遭竊，加上手機、肩包折舊後價值共計三萬多元。

許男家屬在北院民庭審理時，辦妥拋棄繼承並解除律師委任，法院因此指派郭姓律師擔任許男遺產管理人，昨判遺產管理人應在許男遺產範圍內賠償卅萬多元，雇主保全公司也應負起連帶責任；可上訴。

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