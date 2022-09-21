賣槍面交被活逮 通緝犯慘了／判10年10月跑路又幫幹壞事

警方在泰安休息站逮捕許姓男子等三名賣槍嫌犯。 （記者王冠仁翻攝）

2022/09/21 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕許姓男子近來因急需用錢，竟動起歪腦筋想兜售自己持有的一把改造手槍，他找上同樣也缺錢、正在跑路的龍姓通緝犯幫忙，打算以廿五萬元賣槍；許、龍找好買家後，找來陳姓友人幫忙開車，載他們前往去泰安休息站準備交易。但警方早已掌握相關事證、佈線埋伏，趁他們車輛出現在泰安休息站時，將他們三人一網打盡。

缺錢上網兜售改造手槍

警方調查，住彰化的卅六歲許姓男子近來需錢孔急，想轉賣手邊一把改造手槍籌錢，於是找上綽號「小龍」、因通緝跑路的卅八歲龍姓男子幫忙。龍某因槍砲案被判刑十年十個月，他沒有入監服刑遭通緝，但跑路期間也缺錢花用，他認為若幫許賣槍自己也能抽佣牟利，於是答應幫忙。

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龍某透過網路發送賣槍消息，再以通訊軟體與買家洽談價格、交易地點等細節，雙方最後談妥在本月十三日晚上於泰安休息站交易；當天許、龍找來陳男幫忙開車，由彰化住處北上前往泰安休息站。

三人約休息站面交落網

不過，警方先前早已收到線報，發現有一名「小龍」經常在台灣中部地區四處賣槍；警方此次也掌握情資，發現他又與人相約交易，於是派員跟監布線，進一步掌握其行蹤。本月十三日，警方在泰安休息站埋伏，趁龍某等三人到場後當場逮捕，並在龍某的身上查獲一把改造手槍、兩枚彈夾與十二發子彈。

龍某落網後，推說槍枝來源為許嫌，但許嫌起先聲稱槍枝是一名已經死去的友人寄放，隨後又改口說是透過網路向不明的網友買來，且否認賣槍牟利，說詞反覆。警方懷疑他們買賣槍枝已久，除依槍砲罪嫌送辦，也將深入追查槍枝來源。

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