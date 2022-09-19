僱台灣工程師設釣魚網 跨國詐千萬

泰國曼谷民事法院假網站。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/19 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕卅四歲巫姓男子聘僱台灣工程師編寫釣魚網站程式，鎖定中國、越南及泰國民眾，等被害人進入假的網站App，誘導點擊釣魚程式，竊取個資並以假檢警手法行騙，警方逮主嫌巫男等五人，初估有廿人被害、受騙詐騙逾千萬元，全案依涉詐欺、妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

下架偽冒官署App

刑事警察局指出，這是國內首宗破獲的詐騙釣魚網站及攔截簡訊系統開發商，並完整查扣惡意程式App原始碼。警方已透過駐美西聯絡組聯繫Google、Apple等公司，下架偽冒官署App（iOS版本）、Apk（Android版本），避免有他國民眾再遭詐。

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刑事局駐印尼聯絡組接獲當地資訊安全公司網路安全調查報告，發現有惡意釣魚網站散布來源為台灣，懷疑有國人涉案，刑事局去年八月先在雲林縣、苗栗縣搜索逮捕陳姓工程師，查扣大量電子設備，經鑑識及分析電磁紀錄，今年六月再前往台中拘提搜索，查獲巫姓主嫌及三名共犯。

警方調查，巫男依詐騙機房需求，聘僱台灣工程師編寫釣魚網站及簡訊攔截系統App原始碼，並修改App圖示、釣魚網站頁面，偽冒泰國曼谷民事法院、中國最高檢察院及越南公安部的官署網站，另由共犯製作偽冒中國檢警官署證件，以假檢警手法詐騙被害人財產及個資。

主嫌為躲避查緝，利用虛擬貨幣向詐騙集團收取系統租賃費，警方也向台北地院聲請裁定扣押平台月租費一三五一二顆USDT泰達幣（合台幣三十餘萬元），警詢後依涉嫌詐欺、妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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