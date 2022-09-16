國道警官公廁性侵少年 電腦還藏多童不雅裸照

國道九隊鄭姓警官被爆出性侵15歲少年。圖為鄭員在媒體前講解車禍案件。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/16 05:30

網路交友釣魚 疑多童受害

〔記者劉慶侯、徐聖倫／綜合報導〕國道警察局第九公路大隊兩線二星的廿七歲鄭姓警官，涉嫌透過網路交友，將青少年帶至台北市一處公廁內性侵；警方根據被害人家屬報案，前往鄭員家中拘提搜索，他承認與對方發生關係，但否認性侵；警方在鄭員家中電腦發現多名男童不雅猥褻照片，台北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見鄭員獲准，將擴大偵辦有無其他受害人。

警官收押免職 三長官連座

國道警察局表示，鄭員嚴重影響警譽，已記兩大過免職。至於鄭員任期內的前後任兩名大隊長，以內部管理鬆散記過一次處分；第九大隊的駐區督察，記申誡一次處分，國道警察局長楊春鈞則報請警政署自請處分。

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警方調查，鄭姓警務員利用網路交友室，認識年僅十五歲的少年，期間雙方交談甚歡，九月初相約在台北市見面，鄭員卻將對方帶至某大型賣場的公廁內，涉嫌性侵得逞。

被害青少年事後返家，行為和情緒出現明顯異常，家屬在多方打探和查問下，才知道兒子訪友卻遭受性侵害，被害人父親隨即向台北市警中正一分局偵查隊報案。

警方查出涉嫌人是警務人員也嚇了一跳，十二日持搜索票到鄭員住處搜索，並拘提他到案；警詢時，鄭員僅願承認曾和被害者發生性關係，但表示雙方是在合意下進行，矢口否認有性侵情事，其餘閉口不言。

承認發生性關係 否認性侵

不過警方搜索時，在鄭員家中電腦，查到內藏多名青少年與男童的不雅裸照，且雙方還有相互傳私密照的對話紀錄，顯示內情並不單純，辦案人員研判鄭員可能有戀童情結。

警方懷疑鄭員可能還涉及多起性侵害未成年男童事件，全案先依涉犯兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，將鄭員移送台北地檢署偵辦。

警方表示，鄭員二○一八年從警察大學國境系畢業，分發到國道警察局服務，平日寡言少語，但工作表現負責認真，四年內就升任到警務員，分發到九大隊辦理內勤交通業務，日前再調升任代理九大隊的交通組長。

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