控溫世仁孫施暴 保母提告

李姓保母拍下自己傷勢、出示驗傷單到法院提告。 （記者王冠仁攝）

2022/09/13 05:30

溫家余姓主管︰保母丟橡皮擦互相拉扯 監視畫面將呈法庭釐清

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓女子透過網路求職，擔任英業達已故創辦人溫世仁長子、「看見台灣基金會」董事長溫泰均與其妻子楊媛媛的到府保母。某次她協助次子訂正作業，次子忽然抓狂，拿鉛筆、書本朝她攻擊，造成李女的眼鏡破損、手臂與大腿等處受傷，當晚李女莫名被辭退還拿不到資遣費。因此，本月七日到法院提出民事損害賠償告訴，同時也投訴媒體，呼籲過往有類似遭遇的保母挺身而出。

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李女控訴當晚莫名被辭退還拿不到資遣費

李女指出，她七月十三日到溫家擔任到府保母，原本負責照料長子，七月廿八日接獲負責管理保母的施姓秘書通知，八月起改當次子的保母。

李指控，八月三日下午五時許，她協助次子訂正書寫作業，次子情緒失控，拿尖銳鉛筆朝她攻擊、亂扯衣領，還拿沙發坐墊揮打；她見狀退出書房，次子追出不罷手，還拿硬殼書本朝她丟擲，過程約半小時，當時有其他保母與溫家親人目睹。

當晚六時許，她向施姓秘書反映，請施轉告楊幫忙管教，但八時四十分她被告知提早廿分鐘下班；她再詢問，施告訴她已被辭退不用再來上班。施還說，因為她曾講「我沒辦法接受小孩動手動腳」，所以是主動離職、不會有資遣費。

李說，她被攻擊後眼鏡破損、手臂與大腿等處受傷，她向施表示會去驗傷，施與她相約八月八日到其公司商談。當天余姓主管出面說，她此舉是在計較，還說她能逃卻不逃；余也曾致電給她，聲稱有查看監視器畫面，懷疑她以言語激怒次子，暗示她看溫家有錢要敲詐。

李女強調，她上班至被攻擊當天，薪資共六萬五千餘元，余表示「老闆只願給八萬」，她認為處理方式不佳，只拿自己薪資，並請余向溫家轉達，要求精神慰撫金、醫藥費、眼鏡賠償費共六萬九千多元。

代表溫家對外發言的余姓主管受訪時回應，當天次子在哭鬧，李搶走次子的橡皮擦並丟擲，兩人拉扯過程中，李甚至用身體壓次子；當天李曾說「請家長回來管教不然就不做」，但家長當下在開會無法立刻趕到，因此辭退李是尊重其想法。對此，李也表示，當天她搶的是鉛筆，因為筆鋒尖銳恐致傷。余還說，目前有找律師負責此事，但李沒與律師聯繫，如今李提告讓事件浮上檯面，屆時會把監視器畫面等內容，上呈法庭來釐清。

看見台灣基金會小檔案

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