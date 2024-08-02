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15歲女學生參加夏令營溯溪溺斃 業者及2教練交保

新竹縣尖石鄉夏令營女學生於錦屏溪溺斃案，業者及2名「教練」被送辦後，檢察官依涉嫌過失致死罪，裁定3人以7到15萬元交保。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石鄉夏令營女學生於錦屏溪溺斃案，業者及2名「教練」被送辦後，檢察官依涉嫌過失致死罪，裁定3人以7到15萬元交保。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/02 09:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市15歲升高一的黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加夏令營活動，7月31日卻於溯溪活動時卡在石縫中不幸溺斃；檢警調查發現該營隊活動要價1萬2000元，主辦單位卻未依規定備查和保險，甚至帶團人員無溯溪證照，業者及2名「教練」被送辦後，檢察官訊問至昨深夜12點，依涉嫌過失致死罪，裁定3人以7到15萬元交保。

竹縣府教育局表示，依規定，主辦單位應依參與者人數，配置溯溪嚮導或安全人員；其參與者5人以下者，配置1人，10人以下者，配置2人，15人以下者，配置3人，以下類推。但應至少1人為溯溪嚮導。但業者說，現場帶團的2名「教練」，僅1人有救生員證照，2人都沒有溯溪證或是溯溪嚮導。

黃姓女學生的父親質疑，事發當時溪水湍急又混濁，業者卻仍照辦溯溪，2名教練帶15名學員下水，水深250公分，人員配置和救生設備明顯不足，業者便宜行事；黃父並質疑業者在案發當下未盡全力積極搶救他的女兒。

新竹縣政府表示，發生意外的錦屏溪非縣府公告危險水域範圍。昨上午相關局處現場稽查發現，主辦的協會辦理溯溪活動未依規定備查和保險，承辦的「武林帖」業者未合法申請民宿登記、未符合農業用地使用，並涉及違章建築，都將依相關規定處分。

縣府教育局表示，5天營隊於7月31日第3天發生意外，業者說2名現場帶團「教練」僅1人有救生員證照，沒有溯溪證。而從業者網站得知，營隊第3天原本是漆彈活動，卻更改行程為漂漂河溯溪，水上活動原訂是8月1日第4天辦理。

新竹地檢署表示，檢察官訊後裁定，邊姓業者、徐姓教練及張姓教練等3人涉犯過失致死罪嫌，其中，邊姓業者以15萬元交保，2名教練都以7萬元交保候傳。

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