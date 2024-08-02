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騎共享電動車領詐款 高雄情侶車手被逮送辦

高雄情侶檔車手騎共享電動車提領詐款。（民眾提供）

高雄情侶檔車手騎共享電動車提領詐款。（民眾提供）

2024/08/02 10:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一對情侶涉扮車手，租賃共享電動車，陳姓男子負責提領詐款，曾姓女友疑助把風，先後在鹽埕區銀行、郵局ATM提款，警方成立專案小組調閱周遭監視器後，鎖定陳男（28歲）和曾女（28歲），將情侶檔車手拘提到案，2人否認涉案，警方依詐欺罪嫌移送法辦。

鹽埕警分局今指出，接獲報案有詐騙集團提款車手在轄內活動，該名車手於鹽埕區銀行、郵局ATM提款，經警方成立專案小組調閱周遭監視器後，鎖定一名陳姓提款車手（28歲）及其曾姓女友涉有重嫌，前日將犯嫌拘提到案，訊問後將兩人依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。

據了解，陳男情侶檔於透過朋友應徵工作，每天可領到新台幣3千元報酬，詐騙集團透過通訊軟體Telgram與其聯繫，當時陳嫌租賃共享電動車搭載女友至銀行及郵局取款，過程中由曾姓女子擔任把風工作，最後陳嫌共提領新台幣13萬3千元後逃逸。

專案小組調閱數百支監視器，確認陳、曾兩嫌涉案重大，於日前將兩人拘提到案，警方將繼續針對集團上手溯源偵辦；鹽埕警分局表示，今（113）年迄今已阻詐新台幣300萬餘元，緝獲詐欺車手10人，提醒暑假期間打工賺錢務必謹慎小心，避免遭詐騙集團利用淪為車手，身陷囹圄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄情侶檔車手騎共享電動車提領詐款，警拘提2人，2人均喊冤。（民眾提供）

高雄情侶檔車手騎共享電動車提領詐款，警拘提2人，2人均喊冤。（民眾提供）

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