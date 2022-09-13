保母︰溫家3外傭少放假 主管︰外傭選擇

C姓外傭請保姆幫忙匯錢。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/13 05:30

〔記者王冠仁、高嘉和／台北報導〕溫泰鈞與妻子楊媛媛，對外以「看見台灣基金會」名義挺身公益，但他們的到府保母，目睹三名外傭過著被小孩打鬧欺負、幾乎沒放假的不自由生活。有名女外傭因沒放假，只能透過保母幫忙「偷渡」生活用品、匯錢回家鄉，這名外傭還曾傳訊說「I can’t take here anymore」；有保母看不下去，離職後也投訴媒體，呼籲勞動機關介入調查。

「小娟」（化名）指出，她曾在溫家擔任保母，工作期間發現溫家外傭很辛苦。溫家有三名工作五年以上的外傭，其中一名女外傭清晨五點半要起來煮早餐、打掃、幫忙照料子女、倒垃圾，從早忙到晚，月薪兩萬三千元且幾乎沒放假。這名外傭無法取得生活用品等物，只能拜託她買，甚至要匯錢也找她幫忙。

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此外，溫家有五名小孩，每人或多或少都曾故意，或半開玩笑方式對外傭打鬧。

針對指控，負責溫家對外發言的余姓主管表示，溫家的外傭都是透過合法方式聘僱，外傭在溫家都已經工作很久、很配合，休假部分則是外傭的選擇。

勞動部官員說，外籍移工在遭遇緊急狀況時，不用擔心有語言不通等問題，可及時透過一九五五專線的協助，向相關單位求援，將可使自身合法權益獲得確保。

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