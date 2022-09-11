兩場火致命因素：透天厝煙囪效應 未裝住警器

高市鳳山區一戶民宅昨傳出火警，胡姓夫婦逃生時卡在堆滿雜物的樓梯間昏厥，送醫不治。（記者陳文嬋攝）

2022/09/11 05:30

〔記者陳文嬋、許倬勛／綜合報導〕前夜和昨晨，桃園市中壢區及高雄市鳳山區均發生透天厝火警，屋內人多遭濃煙嗆傷，其中四人死亡。消防人員說，透天厝上下各樓層相通，一旦樓下發生火警極易產生煙囪效應，火煙快速往上竄燒，所以透天厝各樓層一定要裝設火警住宅警報器，爭取黃金逃生時間；這兩棟起火建物均出現煙囪效應，可惜都未裝住警器，加上屋內堆雜物或木板隔間等情，都對逃生極為不利。

對於鳳山電池批發行火警，高市消防局點出六個致命關鍵，包括屋內堆積大量可燃物助長火勢、樓梯也堆滿雜物阻礙逃生與搶救、將電梯當作唯一動線、未裝住警器、煙囪效應、未就近逃到有窗戶房間關門待救。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，胡家人平時搭屋內電梯上下樓，樓梯用來堆雜物，火警後電梯斷電，保命的樓梯，雜物卻堆到約六十公分高，致胡姓夫妻從三樓要逃往四樓時，樓梯間雜物嚴重阻礙動線；胡姓夫妻住三樓，後方房間無窗戶，若能就近逃往三樓前方有窗戶的房間關門待救，或許有機會獲救。

桃市消防人員說，中壢兩死火警疑一樓用於充電的延長線短路起火，延燒四輛電動自行車及電風扇等易燃物，加上煙囪效應讓火勢一發不可收拾，且整棟樓未裝住警器，導致熟睡中的廖姓母子來不及逃生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法