秋節無情火 兩地4死6傷

鳳山電池批發行堆放大量蓄電池等可燃物。（記者陳文嬋攝）

2022/09/11 05:30

桃園 他人電單車充電走火 害單親母子枉死 高雄 電池行火警 夫妻不治

〔記者許倬勛、陳文嬋／綜合報導〕悲傷中秋節！前天深夜到昨天清晨七小時內，台灣南、北各傳出透天厝奪命祝融，造成四死六傷悲劇，其中位於桃園市中壢區一棟出租套房，疑因一樓同時有四輛電動自行車在充電，引發電線走火，害得住四樓非電動車車主的廖姓母子喪生火窟；高雄則是一家電池批發行起火，胡姓夫婦逃生時卡在堆滿雜物的樓梯間昏厥，送醫不治。

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廖女鄰居不捨地說，廖女是中國籍配偶，數年前喪夫，與兒子相依為命，她在電子工廠上班常加班到深夜，就讀國三的兒子乖巧獨立，除幫忙打理家務，還會幫鄰居長輩倒垃圾，聽說下週要參加畢業旅行，未料傳出惡耗。高雄鳳山區文英里長鄭鴻章說，胡姓夫妻為人熱心，里內巡守隊只要蓄電池壞掉，都幫忙協助更換。

桃園市消防局前夜十一時卅一分獲報，中壢區民權路二段九巷內出租公寓起火，獨居一樓的老翁逃出，住二樓的二男二女租客輕微嗆傷。火勢控制後，消防人員在三樓發覺四十八歲蔣姓女子、四樓發覺四十八歲廖女與十四歲兒子，均嗆昏倒在床舖旁，送醫後母子不治，蔣女恢復生命徵象。

一次充數台電單車 勸誡沒在聽

鄰居說，起火建物是卅年的五層樓透天厝，每層室內面積約廿坪，一樓一房一車庫，二至五樓是木板隔間出租套房。鄰居目睹火勢從一樓車庫、電動自行車停放處燒起，四輛車都是二樓租客所有，包括廿五歲台籍男子與越南籍一家三口；有鄰居說，二樓出入複雜，住戶常在門口抽菸、亂丟菸蒂，電動自行車經常一次充電數台，大家早就警告過，但依然故我。

消防隊員表示，一樓車庫有多條延長線，是電動自行車充電使用，電線上有熔痕，可能是短路起火造成延燒。

一年前曾失火 電池行雜物照樣堆车

高雄鳳山區建國路的電池批發行是在昨清晨六時許發生火警，住四樓的卅三歲胡姓女兒睡夢中遭濃煙嗆傷，驚醒報警，被雲梯車救出；現場堆放大量蓄電池等物，搶救過程中消防員一度被蓄電池絆倒，隨後在三樓通往四樓的樓梯間發覺倒臥的六十七歲及六十三歲胡姓屋主夫妻，送醫不治。初判起火點在一樓樓梯附近，疑電氣因素造成；該店一年前也曾發生火警，有人提醒胡翁不要在屋內堆雜物，不料還是出事。

消防人員出動雲梯車救出胡姓屋主。（記者陳文嬋攝）

桃園市中壢區的火場一樓擺放四輛電動自行車，疑電線過載釀走火，現場一片焦黑。（記者許倬勛攝）

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