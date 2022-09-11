電單車充電 最忌過載

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2022/09/11 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕中秋前夕惡火燒掉桃園市一棟出租透天厝，警、消初步調查為電動自行車（微型電動二輪車）充電過載釀禍。消防人員指出，這類車種易改裝且價格低廉，車速動輒逼近百公里，頗受外籍移工青睞，但市面上車款品質良莠不齊，充斥中國粗製濫造產品，使用鋰電池為驅動能量，要是過載充電，潛藏難以預期的意外風險。

去年八月桃園市新屋區一處移工宿舍火警，火場調查發覺，也是為電動自行車充電，使用過多延長線導致電路不穩起火；二○一九年宜蘭縣冬山鄉一住戶，將延長線從客廳一直延伸到屋前，供作電動機車充電，結果也釀成兩死五傷火警。

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長期研究電動車火警的楊梅消防分隊小隊長來張智表示，電動自行車大部分是採用鋰離子電池，因成本低廉受到廣泛使用，但不具記憶效應，一旦發生撞擊或短路，溫度很容易飆高，超過攝氏六十度就會不穩，若上升到九十度，會大大提高可燃性，相當危險。

他強調，電動車輛最忌充電過載，以電池當作驅動能量的載具，都應有獨立充電樁，最好使用原廠充電線，一個插座使用一條充電線，盡量避免使用延長線，才能將失火風險降到最低；中壢兩死火警在一般民宅同時為四輛電單車充電，就非常危險。

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