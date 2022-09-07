遏止改造槍枝危害治安// 金屬遊戲槍 輸入納管

近年歹徒持玩具槍等改造槍枝犯案，衝擊治安，政府決定納管低動能金屬遊戲用槍及其零件輸入。圖為警方查獲用來作案的玩具槍。（資料照）

2022/09/07 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為遏止改造槍枝氾濫危害治安，政府要管制低動能遊戲用槍及其零組件輸入。內政部與經濟部最新公告包括彈簧槍、空氣槍、瓦斯槍等低動能金屬遊戲槍及其零組件的輸入納管新規定，自九月五日起生效。

彈簧槍、空氣槍、瓦斯槍 列入

在行政院長蘇貞昌指示下，經濟部五日火速公告修正「限制輸入貨品表」，增列「射擊動能低於廿焦耳／每平方公分之彈簧、空氣或瓦斯槍枝」等兩項貨品號列及其輸入規定代號為「三六四」，要求其進口的槍枝及零組件屬於金屬材質者，應檢附內政部同意文件。

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內政部五日也同步公告「低動能槍枝輸入審查規定」，明定射擊動能低於廿焦耳／每平方公分的低動能槍枝及其零組件要申請進口，應於輸入卅日前提出申請，經審查同意後，明確記載申請人姓名、公司商號、製造商公司商號與地址等資料。未依規定期限提出申請所衍生費用，由申請人自行負擔。

槍枝、零組件 輸入30日前申請

內政部在這項新規定中，還要求經內政部審查同意所作的處分書，要記載以下其他事項：包括生產國別、廠牌、型式、發射適用彈丸規格、射速、動能、單位面積動能及有無打擊底火裝置等資訊。至於槍枝內部結構不易於書面審查判斷者，內政部得取得申請人同意，於輸入同意文件附加條件，附加貨品應先由海關送內政部實體審查，檢視無改造槍枝之虞後，始得輸入。

行政院發言人羅秉成表示，金屬遊戲槍仿真槍改造，具殺傷力，近年來歹徒持改造槍枝犯案的比例不斷提高，甚至高達六到八成，政府因此盼將金屬遊戲槍及其零組件的輸入納管。

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