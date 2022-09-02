醫院高層鬧不倫 妻子告贏小三

南部一家醫院副院長與吳姓妻子同在醫院任職，妻子發現丈夫與許女同遊花東共宿，因而控告許女侵害配偶權，台南地院判許賠償吳女70萬元，可上訴。圖為台南地院。（資料照）

2022/09/02 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕南部一家醫院副院長與吳姓妻子同在醫院任職，副院長曾指導過一名許姓女學生，後來副院長與妻子、許女三人都是該院醫倫會委員，未料吳女發現丈夫偕許女同遊花東共宿、許女還多次到副院長租處共處一室，控告許女侵害配偶權，台南地院判許賠償吳女七十萬元，可上訴。

侵害配偶權 拚賠70萬元

吳女指控，許女於二○二○年三月，以LINE傳送「我的寶貝老師」等曖昧訊息給副院長；同年四月間每天與副院長熱線通話二至三小時；同年十月許女與丈夫搭火車遊花東四天並同宿；她丈夫搬到外面租屋後，也對她與子女隱瞞居所，而許女則頻繁出入該租處，後來丈夫對她提出離婚訴訟。

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吳女指控，許女介入其婚姻，求償四百萬元。許女否認與副院長有不當交往關係，並稱到花東未和副院長同遊同住，到副院長租處是協助做研究計畫，未留宿該處等；許女稱吳女與副院長婚姻早已名存實亡，非她介入導致。

南院法官審認許女傳給男方略嫌親密的訊息，只是互相鼓勵、祝福之語，難認定有重大侵害吳女配偶權；吳女無證據證明兩人每天電話熱線二、三個小時。

但法官查出許女與副院長兩人同時間到花東遊住，許女的花蓮訂房入住人數是兩人，許女在花東入住飯店所寫的車號是副院長租車的車號等，據此認定兩人一起搭火車到花東，租車同遊共宿四天三夜；而兩人頻繁於夜間在副院長租處共處一室，並有摸頭、碰觸身體等親密舉動，已逾一般男女正常交友分際，綜合事證判許應賠吳女七十萬元。

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