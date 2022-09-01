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    變造運彩中獎照 謊稱一夜致富誘上鉤// 9個月詐千萬 8人法辦

    李姓男子為首的不法集團，涉嫌以「運彩分析專業團隊」詐騙，9個月詐得千萬元。李嫌等8人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    李姓男子為首的不法集團，涉嫌以「運彩分析專業團隊」詐騙，9個月詐得千萬元。李嫌等8人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕李姓男子為首的不法集團，涉嫌於Instagram社群軟體限時動態，以「運彩分析專業團隊」自居，刊登偽、變造的運彩中獎照片，製造神準、高中獎率的假象，詐取「賽事分析費」，或者以線上協助代購運彩明牌為幌子，詐取「賽事投注金」，刑事局逮捕李等八人送辦，初估該集團九個月已詐得千萬元。

    現金照片炫富 營造保證中獎假象

    警方調查，廿三歲李嫌夥同羅姓女友及友人，自去年十月開始，先收購大量知名Instagram粉絲帳號，再由成員於限時動態刊登偽、變造的運彩中獎照片，以及大批現金照片炫富，照片還PO文「一夜致富」、「錢包裝不下」等，營造其團隊分析出的運彩保證中獎、輕易致富假象。

    有網友被吸引連繫後，便要求交付四千至一萬元不等的賽事分析費，匯款至其交付的人頭帳戶，再由集團成員前往提領贓款。

    騙賽事分析費、投注金 主嫌收押

    此外，該集團也提供線上代購運彩明牌，使被害人陷於錯誤，惟實際上並未按被害人給付金額購買，藉此詐取「賽事投注金」，例如被害人下注一萬元，該集團僅下注一百元，倘若真的中獎，則會跟被害人斷絕聯繫。警方初步清查，至少有十八名被害人，當中最高受騙金額為四十萬元，而從查扣的資料分析，該集團犯案以來已詐得千萬元。

    警方鎖定該集團機房隱身於新北新莊區社區大樓，日前逮捕李等八人到案，查扣現金三二四萬元，及電腦、點鈔機、手機、網路數據機、運動彩券、購買Instagram文件等贓證物，訊後依詐欺、偽造文書、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送法辦，李嫌收押禁見，其餘成員三至五萬元交保。

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