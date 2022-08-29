稱落海漂來／兩中國男困金門大橋橋墩求救

金門縣消防局人員將兩名中國男子從金門大橋橋墩救 上岸，會同海巡、警方檢查。 （金門縣消防局提供）

2022/08/29 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍的曹姓、岑姓男子全身溼透，昨清晨五點多在金門大橋橋墩上，透過手機打一一九求援，兩人獲救後自稱，在中國廈門海邊從事水上運動時不慎落水，因體力耗盡，隨著海流「漂」到約六公里外的金門大橋橋墩上；兩男是否真的從事水上活動、是否有人接應，疑點重重，海巡隊調查中，金門地檢署先依違反入出國及移民法偵辦。

疑點重重 金門檢方偵辦

興建中的金門大橋，連結金門本島（大金門）與烈嶼鄉（小金門），金門縣消防局昨清晨獲報，金門大橋小金門端的橋墩，有兩名全身溼透的男子，消防人員清晨六點多以橡皮艇救出兩人。兩人全身溼透但意識清楚，有多處輕微擦傷，肢體無力有虛脫現象，消防員將兩人送醫，快篩、PCR檢驗均呈陰性。

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海巡隊查出，兩人分別是三十一歲曹姓、二十七歲岑姓男子，各自攜帶一個黑色背包，裡面除了手機用塑膠袋套住，從沈甸甸的外觀研判，不排除有平板電腦等3C產品，顯然有備而來。

兩人背包疑有3C產品 有備而來

兩人供稱，二十八日凌晨零時許於廈門海邊從事水上活動，不慎落海後體力耗盡，隨著海流漂到金門大橋橋墩。

與兩名中國男子有短暫接觸的我方人員表示，兩男的體力不佳，不像是以海維生，供詞簡短，獲救時仍心有餘悸。

相關人員認為，中國頻頻對台軍演，又多次以無人機騷擾金門上空，並對前線的國軍進行偵蒐，兩男自稱「漂」到金門的時機點啟人疑竇，真正的動機由檢方調查中。

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