國1楊梅路段今晨大塞原因曝！高公局委外緩撞車被撞 波及小貨車

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

2024/11/12 10:17

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南向69.1公里楊梅路段，今（12日）清晨6時42分左右，有高速公路局委外施工廠商的緩撞車遭撞擊事故，造成車輛嚴重回堵，讓趕著上班的用路人哀嚎不已；國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心接獲通報，立刻調派巡邏車前往處理並通知消防救護車及工務段到場，現場2人輕微擦挫傷未送醫，現場道路因為有大批油漬，經用鋪木屑清理。

國道警察初步調查，高公局委外施工廠商於國道1號南向楊梅路段進行路面維修及巡查作業，正準備撤離，後方32歲張姓男子駕駛深藍色福特轎車疑似恍神未注意車前狀況，撞擊高公局委外施工廠商47歲葉姓男子駕駛的緩撞車，並波及中線車道由51歲劉姓男子駕駛的小貨車，導致劉男車輛翻覆。

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所幸張男及劉男有依規定繫上安全帶，僅輕微擦挫傷表示無須送醫，3車駕駛酒測值均為零，事故現場於上午7時39分完全排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警察呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不疲勞駕駛，不分心不做其他事，施工上游都會有預告跟警示，駕駛人應提早變換車道因應，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段今晨大塞原因曝，高公局委外緩撞車被撞、波及另1貨車。（記者李容萍翻攝）

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