婦誤信投資群遭騙175萬積蓄 南警誘捕1車手

台南一分局員警逮獲出面取款的朱姓詐騙車手（圈者）。（圖由警方提供）

2024/11/12 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區有1名40多歲婦人於今年9月初加入1個「網路投資群組」APP軟體，不慎遭詐騙集團以投資未上市股票及飆股等話術騙取信任，先後匯款10次及面交1次共175萬元台幣給對方。近日，婦人發現該投資APP無法提領出金，驚覺辛苦攢下的積蓄被騙後報警，南市警一分局佈局埋伏，逮獲1名取款的男車手。

11月8日傍晚，南市警一分局東門派出所接獲從事技術工的張姓婦人報案，張婦反映她於9月初時，透過網路社群加入名為「雪O投資群組」的APP，對方以「投資未上市股票」和「飆股高獲利」等話術蠱惑她投資。

請繼續往下閱讀...

張婦從今年10月中旬到10月底，陸續到多家銀行匯款10次及面交1次（100萬元）給對方，共計交付175萬元台幣。近日張婦操作該投資APP時，發現無法提領出金，且對方屢次推拖出金之事，她才驚覺可能遭詐騙，即向警方報案，東門所受理後組成專案小組追查。

10日，詐騙集團再次聯繫張婦、要求補繳「新股申購款」85萬台幣，並約定11日中午面交。東門所長陳宗鑫獲知訊息後，立即部署數名警力在雙方約定地點埋伏，當日下午1時許，員警見張婦付款給車手後，立刻上前逮捕朱姓取款男車手（41歲），並查扣手機、收款收據、工作證等相關證物，訊後依涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

南市警一分局長王子雄指出，詐騙集團常以「穩賺不賠、低成本高收入」及「投資虛擬幣無風險」等話術誘騙受害者，呼籲民眾切勿輕信不明來源的投資機會與管道，遇到任何詐騙疑問，可撥打110及165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南一分局警方查獲朱姓取款車手身上的工作職務證件。（圖由警方提供）

台南一分局警方查獲朱姓取款車手身上的假收款收據。（圖由警方提供）

台南一分局員警利用張姓婦人交付85萬元現金給朱姓男車手之際，現身逮捕朱姓車手。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法