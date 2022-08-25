自由日日shoot》就是要逃 背包有本地圖集／林信吾犯5罪收押

矯正署長黃俊棠表示，明德外役監第一時間就依照脫逃罪把林信吾函送台南地檢署偵辦。（記者吳政峰攝）

2022/08/25 05:30

〔記者王俊忠、王捷、吳俊鋒／台南報導〕台南市警第二分局警員凃明誠與曹瑞傑，遭外役監逃犯林信吾持刀刺殺殉職，震驚全國。台南地檢署認定林嫌涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等五罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

台南地院行政庭長林福來說，林信吾返家探親逾期未歸，殺害兩警後不斷變換交通工具、南北迂迴，背包中有一本地圖集，有逃亡意圖；殺警後逃到土城高中校內廁所清洗犯罪痕跡，把凶刀丟在不易發覺之處，企圖滅證，確有羈押原因，因此裁定收押不禁見。林嫌前晚在台南地院拘留室渡過一晚，昨天的生活作息與飲食均正常。

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勇警曹瑞傑的哥哥在臉書PO文，質疑為什麼跨轄十公里找贓車沒人支援？據了解是因為「績效問題」，兩名殉職警察跨轄找車沒有通報鄰近的三分局；支援部分，分局表示因事發突然，二警未叫支援，其中陳姓警員是做完機車遭竊被害人的筆錄後，自願去支援二人，才發現憾事。

另一方面，事發當時凃明誠是備勤有領槍，曹瑞傑是低強度勤務沒有領槍，也沒穿防彈背心；警察局正在調查，警員要去做高強度勤務，派出所為何不改勤務表？不過也有基層警方認為，要探討的重點應是先機把車子找回來重要、或是改勤務表重要？

逾假未歸是法律解釋

林信吾以脫逃罪論處

曹瑞傑的哥哥也點名明德外役監玩文字遊戲，質疑獄方稱林信吾並非逃逸，而是休假未歸；明德外役監副典獄長江振亨說，這是法律上的解釋，林是逾假未歸，但之後仍以脫逃罪論處，這是相關規定程序。

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