雞排妹公審醫美做壞了 可受公評不起訴

雞排妹臉書公審醫美診所把她「做壞了」，被醫美診所告加重誹謗罪獲不起訴。（取自雞排妹臉書粉專）

2022/06/15 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕藝名雞排妹的藝人鄭家純剛出道時，曾為高雄元和雅醫美診所代言，並由診所提供免費的大腿抽脂手術，雞排妹卻在八年後發文稱「被做壞了」，還引用多名網友對診所的負評，在網路公審該醫美診所，診所反擊告她加重誹謗罪，高雄地檢署認定，貼文內容與社會大眾利益相關，屬可受公評之事，未逾越「合理評論原則」，偵結處分雞排妹不起訴。

曾代言 醫美診所告加重誹謗罪

檢方指出，雞排妹於二○一二年三月廿一日與高雄元和雅診所簽訂「肖像權發表合約書」，並接受診所提供的整形大腿環抽手術，隨後又在同年八月出版個人寫真集「十八歲的禮物」，雞排妹當時還在寫真書中標註「感謝元和雅！！！好喜歡現在的自己啊！」。

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二○二○年十二月廿三日，雞排妹在臉書粉專張貼自己的性感照，並發文「我的大腿做過兩次抽指手術，因為十八歲時在元和雅做壞了，導致得找信任的醫美做第二次補救」。

風波鬧上新聞後，雞排妹又陸續轉貼多名網友給她的私訊，內容包含「我自己本身是整壞受害者，我的胸部和眼頭都是整壞的」等。

元和雅不滿被雞排妹在網路公審，除向雞排妹提出民事告訴，依違反合約規定求償三百萬元外（審理中），更怒告加重誹謗罪；雄檢偵查時，雞排妹出庭反駁，強調「在書中寫感謝高雄元和雅診所，是為了要感謝他們買我的書」。

雞排妹說，對話紀錄內容都是高雄元和雅診所跟這些患者簽不提告協議書，這些當事人都是廿歲年輕人，不知道主張權利，誤信診所會幫她們修護，導致自己權益受損，她才要幫她們發聲，她也的確幫助了某些病患爭取到權益。

雞排妹︰發文提醒民眾慎選醫美診所

雞排妹強調，她發文內容都是有所憑據，且提供者都是希望她能夠提醒民眾，謹慎選擇醫美診所，如果真的想要毀損他們的商譽，她可以請匿名的網軍直接針對高雄元和雅診所負評，而不是引用真實的訊息。檢方認為，雞排妹依自身體驗及主觀想法，撰寫貼文及轉貼他人訊息，既非憑空杜撰，且與社會大眾利益相關，屬可受公評之事，雖使用負面言語所述內容，縱令聽者不快或影響診所名譽，但尚未逾越「合理評論原則」之範疇，認定罪證不足處分不起訴。

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