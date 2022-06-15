醫美診所：寫真集靠修圖？

雞排妹被診所告加重誹謗罪獲不起訴。（資料照）

2022/06/15 05:30

〔記者黃佳琳、鍾智凱／綜合報導〕藝人雞排妹鄭家純前年在臉書公審，指曾合作的高雄元和雅醫美診所把她「做壞了」，診所怒告加重誹謗罪，雄檢認定未逾越「合理評論原則」處分雞排妹不起訴，診所發聲明反擊，怒嗆雞排妹「寫真集內容都是修圖而來？」，並強調收到不起訴處分書後，將依法提起再議。

元和雅醫美診所表示，鄭家純在臉書發文稱自己整形被「做壞了」，但迄今均未提出任何證明，且她是在二○一二年三月間接受手術，手術完畢後隨即拍攝寫真集，寫真集於當年八月出版，寫真集中的照片，相當於她抽脂手術的術後照，而寫真集中被告腿部照片曲線完美，並無任何「做壞了」等情形。

請繼續往下閱讀...

診所質疑，鄭家純的言論與事實恰恰相反，難道她寫真集內容，都是修圖而來？鄭家純的言論就客觀上來看，已足以貶損元和雅診所的名譽，主觀上也沒有任何查證，顯然有誹謗元和雅診所的犯意，診所將在收受不起訴處分書後，依法提起再議，以維護名譽。

是否修圖 雞排妹不回應

雞排妹表示，不後悔轉貼多位網友有關整形糾紛的私訊，希望診所能對患者負起責任，至於診所質疑寫真集是否修圖？雞排妹表示不回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法