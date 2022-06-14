只產於台灣特有亞種／活化石櫻花鉤吻鮭 印台幣兩千元鈔

國寶魚櫻花鉤吻鮭。 （雪管處提供）

2022/06/14 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國內發生首宗非法捕捉櫻花鉤吻鮭被法辦的案件，瀕臨絕種的櫻花鉤吻鮭，是地處亞熱帶的台灣唯一一種溫帶性魚類，也是只產於台灣的特有亞種，超過攝氏十八度就無法生存，是冰河時期洄游至台灣，在冰河退卻後，受水溫及地形因素陸封於高山溪流，形成「陸封型」 族群，相當特殊，因此有「國寶魚」美譽，中央銀行發行兩千元面額鈔票，背面印的就是櫻花鉤吻鮭 ，顯見其珍貴性。

去年底調查 八千五百四十二尾

櫻花鉤吻鮭主要分布於雪霸國家公園管理處轄內；雪管處表示，近年研究調查，櫻花鉤吻鮭野外族群數量約在八千尾至一萬兩千尾，但去年底調查則為八千五百四十二尾，可能因去年旱情造成溪流斷流，而影響族群數量。

請繼續往下閱讀...

雪管處指出，櫻花鉤吻鮭原本是生長在高緯度區域，冰河時期因溫度降低往南方擴展，之後進入台灣，等冰河期結束後留在台灣的高山水域，因此被稱為冰河孑遺生物，為罕見生長在亞熱帶區域的溫帶魚類。

雪管處指出，農委會一九九七年成立「櫻花鉤吻鮭野生動物保護區」，除持續放流櫻花鉤吻鮭，並成立巡守隊守護。

雪管處表示，目前櫻花鉤吻鮭野外族群存在於七家灣溪、高山溪、羅葉尾溪、南湖溪、合歡溪及碧綠溪等區域，近年陸續放流至合歡溪、碧綠溪及南湖溪等，成效良好。

誤釣櫻花鉤吻鮭 就地放流

對於警方首度逮到有人偷釣櫻花鉤吻鮭，雪管處認為此風不可長，強調因近年復育有成果，所以在上述溪流下游至梨山地區也會出現國寶魚，民眾若誤釣捕櫻花鉤吻鮭時，請就地放流，以避免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法