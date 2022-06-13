欠150萬賭債被押走／母跑3警所報案 拿冥國銀行假鈔救兒

廖母最後拿警方辦詐欺案的冥國銀行假鈔單槍匹馬赴約救兒。（記者王冠仁翻攝） 警方將陳等3人送辦。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/13 05:30

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕二十三歲廖姓男子積欠百萬賭債，陳姓男子受賭場委託討債，設局將廖與兩名友人押走，要家屬籌錢還債，廖母為救愛子，連跑三處派出所，最後拿警方辦詐欺案的「冥國銀行」假鈔單槍匹馬赴約，並稱已報警，陳男收到錢後發現有假鈔，得知警方已介入追查，只好陸續放人，警方循線逮陳等三嫌。

不過據了解，當時新北板橋分局沙崙派出所提供廖母一百三十萬元「冥國銀行」假鈔，卻沒有直接受理報案，新北市警局已主動介入調查，表示若有未依規定受理報案情事，絕對從嚴究處。

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新北市警局要調查是否受理報案

警方調查，廖男與兩名友人到台北市某德州撲克賭場玩牌，欠下一百五十萬元賭債，廖聲稱沒錢，賭場業者遂找二十三歲陳男討債。

本月九日凌晨一時許，陳找來張、李二男，設局將廖男三人約到新北三重一家旅館後強押上車，先被載往士林夜市一處民宅確認債務，陳要廖向家人討錢，他只好傳訊息給母親求救。

廖母心急如焚，跑到住家附近的新北樹林警分局報案，警方受理失蹤人口並定位手機訊號，發現在士林夜市，廖母趕往士林夜市旁派出所報案，但廖已被轉移他處，廖母先返家，待早上八時許再去板橋警分局沙崙派出所報案。

沙崙所警方告訴廖母，假裝赴約才能以最快方式救人，廖母擔心碰面沒錢會激怒對方，警方提供偵辦詐欺案的千元假鈔，廖母再拿兩萬元，以「真鈔夾假鈔」方式付贖。

下午四時許，廖母依約到台北市洲美橋下方河堤，陳在車內清點款項時發現大批假鈔，廖母臨危不亂，聲稱已報警，陳擔心警方埋伏，隨即將廖母載到洲美街一處餐廳讓她下車，並將廖男與其兩名友人於大業路附近釋放。警方當晚逮捕陳等三人，依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

資深官警︰廖母單獨涉險相當危險

有資深官警說，廖母單槍匹馬、拿假鈔想騙過歹徒，急於救子雖有勇氣，其實是單獨涉險相當危險，應該是立刻報警，由警方跟歹徒周旋；而提供假鈔的沙崙派出所也有瑕疵，就算非該轄區發生案件，仍可受理報案，由單一窗口轉出到發生地所在的派出所，而非由婦人直接面對。

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